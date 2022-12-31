關注中國式現代化下的產業發展

自2021年以來，受到大規模的監管改革、房地產市場疲弱，以及新冠疫情爆發等不利因素影響，中國的投資前景一直未見明朗。然而自2022年11月以來，防疫政策優化後為中國內需恢復和釋放提供基礎，中國政府更於近期發布擴大內需戰略規劃綱要，其重點在於促進消費和拓展投資，期望助力內需擴張。

在供應面強勁反彈以及貿易持續的推動下，中國經濟復甦趨勢有所增強。但由於持續的疫情影響及房市疲弱，整體消費態勢仍呈現疲弱，仍有壓力跡象。新冠疫情的不確定性以及防止病毒傳播的相應限制抑制消費復甦，同時勞動力市場壓力也有所上升。與此同時，房地產市場人氣依然疲弱，全球需求進一步放緩的跡象，增長也失去一些動力。

雖然中國與其他全球大國已在多方面轉向採取內向需策略，但中國繼續宣揚高水平的經濟開放。官方仍然致力吸引外資，尤其是高科技製造、金融服務及綠色科技領域。此舉獲視為促進中國創新升級及提高生產力的必要因素。

中國式現代化代表的是追求經濟高質量發展，將發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造、航天、交通、網路、數位等中國強國，我們認為，以高端製造業為代表的行業，以及以數位經濟為代表的資訊科技行業將迎來更加友好的發展機遇。

2023年中國經濟將有望結束過去一年多的衰退，迎來築底，這是考慮到2023年疫情對於經濟衝擊形成的低基數，消費和生產均會有一定程度的自然恢復。再者若從投資端觀察，基礎建設投資會繼續保持積極，地產托底政策不斷出籠，投資端也有望迎來弱復甦，進而可以抵消2023年出口的壓力。

因此，2023年的宏觀環境對於資本市場而言預計會是較為友好的一年，一方面經濟築底帶來風險偏好的提升，同時流動性維持寬鬆有利於估值的修復。2022年的中國經濟相對承受壓力，房地產行業的週期性回落以及疫情的超預期衝擊，使得中國2022年上半年的GDP年增速不到3％，對應的貨幣政策和財政政策均在積極發力以托底經濟。

最近放鬆防疫限制步伐加快，中國房地產市場回穩，以及有跡象顯示2021年發起的對網路科技集團的整頓可能即將結束。然而，復甦道路將是坎坷的，因為市場繼續面臨對中國經濟的長期結構性擔憂帶來的不確定性，以及隨著圍繞2024年美國總統大選的政治競選活動啟動，中美關係可能再度有所變化。

往後看，貨幣政策和財政政策會保持當前的相對寬鬆基調，因為全球通膨可能已經接近拐點；中國國內通膨將繼續維持相對可控。如上分析，我們認為2023年經濟尋底，通膨下行，同時企業盈利築底；盈利高彈性類股稀缺，估值擴張的能力大於盈利。

展望2023年，中國股票在2022年表現欠佳後可望迎來好轉。整體宏觀趨勢上，2023年或將呈現內需強於外需，中下游強於上游，優選內需相關、政策支持的中下游行業。重點看好四大方向，包括出行鏈（航空、機場、高鐵）可望受益於疫情衝擊下降，疊加供給收縮帶來彈性；電力設備與新能源行業因高景氣度維持，估值回落後在成長類股中已具備吸引力。

隨著疫情的變化，此後消費場景有望逐步打開，預計2023年第二季消費或將開啟修復進程，居民出行等消費場景的打開將是經濟邁向實質性修復的第一步。刺激政策或有幫助，消費的修復彈性可能更明顯。但溫和的經濟基本面加之居民資產負債表受損，消費恢復仍是結構性的，且需要一定過程。