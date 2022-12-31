專家:春節陸新冠感染率估80％

大陸近期鬆綁防疫措施後，境內染疫人數急升，部分地方陽性感染率在60％以上，專家則預料，農曆春節期間將達到80％。由於陸方疫情變化欠缺透明度，世界衛生組織（WHO）再度要求大陸定期分享、提供更多及時的疫情數據。

綜合陸媒報導，大陸衛健委31日表示，2022年12月30日大陸新增7,179件確診病例，死亡個案僅增1例。但官方數據在停止主動檢測後，已與疫情現狀差距甚大。近日海南、浙江、四川等地透過問卷調查公布感染資料，部分地方的陽性感染率在60％以上，預計2023年1月初將達到感染高峰。

譬如，四川省疾病預防控制中心黨委書記唐雪峰表示，四川省民眾的整體感染發病已經超過80％，當前正處於「防重症、降病亡」的關鍵時期。但因農曆春節前後可能會由於返鄉和返工潮，疫情或會小幅反彈。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，當前大陸多個大城市的感染率已經過半，預料春節期間將達到80％，但許多農村與小城市還未出現大面積感染。疫情爆發也讓醫療人力吃緊，湖南、江蘇、山西、河北、陝西、黑龍江等省份數十家醫院，已經宣布全院取消2023年元旦休假。

對此，WHO再次要求大陸須定期分享具體和即時的疫情數據，包括更多的基因測序數據、住院和死亡數據。WHO新冠病毒演變的技術顧問小組2023年1月3日將舉行會議，已邀請大陸專家提交有關病毒測序的詳細數據。

另外，在大陸準備開放國門之際，各國卻是如臨大敵。繼美國、日本、義大利等國之後，英國、法國的態度也出現180度轉向，改為要陸客入境時呈交核酸檢測陰性證明，以及入境時接受隨機篩檢，以防止疫情大規模傳入。