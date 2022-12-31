習近平新年賀詞：相向而行 兩岸一家親

大陸國家主席習近平依慣例在2022年最後一天（12月31日）發表新年賀詞。對台部分，習近平表示，海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行。針對疫情，他則說，「大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭」。

習近平在2021年底的新年賀詞也有提及兩岸，當時他說，「實現完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。」

新華社2022年12月31日報導，當前大陸疫情處於爆發階段，習近平表示，疫情發生以來，大陸政府始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

他強調，經過艱苦卓絕的努力，大陸戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。

談到大陸經濟，習近平表示，大陸繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，2022年國內生產總值預計超過人民幣120兆元。

習近平表示，今天的大陸充滿生機活力，各自由貿易試驗區、海南自由貿易港蓬勃興起，沿海地區踴躍創新，中西部地區加快發展，東北振興蓄勢待發。大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。

習近平還說，大陸這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，要通過溝通協商凝聚共識。海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。