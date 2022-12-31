螞蟻消金增資案 批覆通過

即將進入2023年前夕，螞蟻集團整改再傳新進度。重慶銀保監局官網2022年12月30日晚間顯示，已經批覆通過重慶螞蟻消費金融公司（簡稱螞蟻消金）的增資方案，並同意杭州金投數字科技集團，以及浙江舜宇光學、傳化智聯股份投資入股該公司。

新浪財經報導，重慶銀保監局的批覆文件顯示，透過杭州金投數字科技、浙江舜宇光學等投資，螞蟻消金的註冊資本由人民幣80億元（下同）新增105億元至185億元。

這雖較一年前300億元的增資方案削減大半，但也能在一定程度上「解渴」現階段業務需求。此次增資後，螞蟻消費金融註冊資本將超過招聯消費金融，成為大陸業內第一。

2020年11月，大陸監管部門喊停了螞蟻集團陸港兩地IPO，並啟動對網科行業的大規模整改行動，重擊美中港三地上市陸企的股價與業積，龐然巨物的螞蟻集團更被官方視為整頓的重要對象之一。

報導指出，重慶螞蟻消金是由大陸「電商一哥」阿里巴巴關連公司螞蟻集團所持有，螞蟻消金的增資行動則是螞蟻集團整改的重要一環。按照大陸政府的整改要求，螞蟻集團必須剝離金融業務，包括原來紅極一時的「花唄」、「借唄」中由銀行等金融機構單獨出資的部分，必須進行切割，不得再標掛「花唄」、「借唄」名稱。

整改後的消費金融服務，則正式納入重慶螞蟻消金公司經營 在此前提下，2021年6月，重慶螞蟻消金經重慶銀保監局獲批開業，並於2022年11月14日晚間，向官方監管部門提出300億元的增資方案。

根據公告，截至2022年前三季，螞蟻消金資產總額為1,019.23億元，負債總額938.81億元，淨資產80.42億元。