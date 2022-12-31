大陸製造業PMI 連三月萎縮

大陸2022年12月初大幅放鬆防疫措施，令感染人數激升打亂製造業生產，導致當月官方製造業採購經理人指數（PMI）創2020年2月疫情剛爆發以來最低，為47.0，並連續三個月處於50以下收縮區間。分析認為，製造業部門面臨海外需求前景趨弱與投入成本壓力較大，大陸官方須加大對企業的紓困力度。

綜合陸媒報導，大陸統計局2022年12月31日公布數據，12月官方製造業PMI較11月下降至47.0，不及機構調查的48.0。非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為41.6和42.6，分別較11月大幅下降5.1和4.5，非製造業PMI亦為2020年2月以來最低水平。

數據顯示大陸經濟活動仍持續緊縮狀態，大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，疫情擴散對12月企業產需、人員正常上班、物流配送帶來較大影響，製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量下降。服務業市場活躍度明顯降低，21個行業中有15個位於收縮區間。

從分項指數來看，構成製造業PMI的五個分項指數均位於收縮區間。譬如生產指數為44.6，比11月下降3.2，意味生產繼續回落。新訂單指數為43.9，下降2.5，顯示市場需求持續減少。從業人員指數為44.8，下降2.6，意味企業用工景氣度降低。供應商配送時間指數為40.1，下降6.6，表明原材料供應商交貨時間有所延長。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，由於小型企業吸收絕大多數就業，大陸政府後續應著眼於歲末年初穩就業，後期針對小微企業、個體工商戶的扶持政策將進一步加碼，包括稅費減免、融資支持等。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從新出口訂單和原材料購進分項指數看，製造業部門面臨海外需求前景趨弱與投入成本壓力依然偏大，官方須保供穩價，不能降低對外貿企業的紓困支持力度。