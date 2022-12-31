世界工廠地位動搖? 郭正亮曝陸反制手段

大陸是蘋果iPhone的跟諸多電子產品的生產重地，但近年由於拜登倡議的對中經濟圍堵戰略跟北京應對疫情的方式，讓國際大廠對大陸的依賴度逐漸下降，而從經濟成長的數據上來看，印度跟越南或許將成為下一個世界工廠。不過前立委郭正亮近日在網路節目《深喉嚨online》指出，大陸內需能量強且自動化快，印度、越南往往只拿到組裝，製造能量還在大陸境內。同時從華為只有高階手機被打垮，反而在其他領域重新站起來可以看出，美國的戰略並不是很成功。

郭正亮提到，美國打貿易戰本來是希望供應鏈能從大陸外移，轉去印度跟越南設廠，但目前看到的還很有限，蘋果去印度的只有一部分，供應鏈外移很不容易，美方低估了這件事情的困難成度。他舉韓國品牌為例子，三星手機從大陸到越南花了10年，2009年到2019年，最大的廠區惠州還是2019才正式遷出，但這是極少數成功的例子，而三星會離開大陸還有一個很重要的原因，那就是手機在大陸賣不動、沒市場，蘋果在大陸市場很大，就不太可能離開。

郭正亮分析，我們台灣的產業外移到大陸，往往是整個製造能量就脫鉤了，只剩下研發部門還在原地，可是大陸產業鏈移動南亞、東南亞，因為國內產能太大，也在迅速自動化，生產方面往往還在大陸境內。工廠移到越南、印度，結果這兩國發現他們還要跟大陸買零組件，所以實際上移出去的只有組裝這塊。

至於華為企業，郭正亮認為在高階手機這塊覆滅是美國少數戰果，但華為現在也好好的，在其他領域發展的都相不錯，這裡面有兩個原因，一是因為華為工程師滿了不起的，二是大陸老百姓非常愛國，像華為現在推出的鴻蒙系統就有超過三億用戶在使用。

而在晶片封鎖方面，郭正亮認為美國圍堵中方半導體能不能成功，還要進一步觀察，因為美國自身的晶圓應用材料產業現在也損失慘重，如果到明年撐不住了，那荷蘭、日本等美方盟友也不需要跟著硬撐，繼續封鎖大陸。他還提到一個重點，美國持續制裁中企等於制裁東南亞國家的外銷。

（ 中時新聞網 于川）

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