習近平新年賀詞 喊話「兩岸一家親」

大陸國家主席習近平在2022年最後一天晚上發表新年致詞，對於台灣，他說，海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

習近平表示，大陸繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，全年國內生產總值預計超過人民幣120兆元。面對全球糧食危機，大陸糧食生產實現「十九連豐」，飯碗端得更牢了。大陸鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困，著力解決人民群眾急難愁盼問題。

習近平表示，疫情發生以來，大陸政府始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。

他說，經過艱苦卓絕的努力，大陸戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。

習近平表示，今天的大陸，是充滿生機活力的大陸。各自由貿易試驗區、海南自由貿易港蓬勃興起，沿海地區踴躍創新，中西部地區加快發展，東北振興蓄勢待發，邊疆地區興邊富民。大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。只要篤定信心、穩中求進，就一定能實現既定目標。

習近平說，明天的大陸，力量源於團結。大陸這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

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