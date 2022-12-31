馬雲神隱1年爆定居日本 為這件事線上露面

阿里巴巴創辦人馬雲傳定居日本，時隔約一年，馬雲公益基金會30日舉行的「鄉村教師計畫」上，馬雲身穿白色襯衫公開露面，透過視訊與鄉村老師見面，並表示期待能盡快和大家線下見面。

馬雲公益基金會30日在微博發文，「每年的今天相聚，是我們和老師們最默契的約定。2022年，老師們辛苦了」，並表示馬雲全程參加連線，還向老師們承諾臘八之約從不缺席，期待能和大家線下相見。

自馬雲出走海外後，鮮少在公開場合露面，最近一次的公開演講，是在2020年10月底的上海外灘金融峰會談話，批評大陸金融監管機構後遭到約談，從此消失在眾人目光。英國媒體本月初爆料，馬雲一家已經定居日本東京，且生活十分低調，盡可能不參加公開活動。

根據陸媒第一財經報導，馬雲上一次公開露面是在今年1月20日上午，同樣也是農曆臘八，亦是視訊與100多名鄉村教師見面並交談。當時馬雲表示，「等疫情過去了，我們再見面」。

報導指出，2014年，馬雲辭去阿里巴巴CEO一年後，馬雲公益基金會成立。自2015年起，每年臘八節，馬雲公益基金會有個傳統，和鄉村教師們在三亞一期一會，舉行「鄉村教師獎頒獎典禮」。

曾當過6年英語老師的馬雲也曾多次表示，教師是他最喜歡的職業，在阿里巴巴許多員工都會稱呼他「馬老師」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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