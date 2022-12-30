陸低估新冠死亡人數?專家:精準判斷等這時

中國新聞網報導，當前大陸是否低估新冠死亡人數？中國國家衛生健康委員會新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年29日在北京受訪表示，從公共衛生角度來看，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。

談及大陸是否會調整新冠死亡病例判定標準，國家衛健委醫政司司長焦雅輝稱，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國大陸從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

焦雅輝表示，中國大陸一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症病例資訊，未來將繼續秉持這一原則。中國大陸之前公布的死亡病例既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例，當局自始至終堅持科學的死亡病例判定標準，而且也是同國際接軌的死亡病例判定標準。

隨著大規模核酸檢測取消，中國大陸是否低估當前新冠死亡人數？梁萬年表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率。從公共衛生角度來看，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷真正的病死率和死亡率大小，判斷一場疫情對人群的危害，特別是對生命安全和健康的危害，其中死亡是一個重要指標，大陸專家團隊和中國政府一直高度重視。

「現階段應該把防重症、防病亡作為優先，這也是防控策略重點調整的體現，把防死亡放在一個非常優先的位置。」梁萬年說。焦雅輝說，無論是哪種病原體引起的重症，一方面要求醫院堅持全力以赴救治，降重症、降病亡，另一方面，一旦發生死亡病例，如果是新冠死亡病例，仍會按照法律規定如實公開，如果沒有經過核酸檢測，會在中國大陸疾控中心的死亡原因報告系統進行報告。

中國大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友進一步指出，在公眾衛生領域有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。2020年新冠疫情發生後，中國疾控中心團隊很快對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行了分析，並公開發表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續提供。

延伸閱讀

大陸封控鬆綁 i14 Pro系列產能漸恢復

防疫解封 陸股2023上漲契機可期

金馬春節交通專案 申請數破兩千