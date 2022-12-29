陸2023關稅調整 兩岸ECFA續行協定稅率

大陸國務院關稅稅則委員會29日公布2023年關稅調整方案，調整部分商品的進出口關稅。其中，「海峽兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）已完成降稅，將繼續實施協定稅率。

華爾街見聞報導，大陸國務院關稅稅則委員會29日下午表示，2023年1月1日起，大陸將對1,020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，調整後大陸關稅總水準將從7.4％降至7.3％。

其中，大陸與東協、智利、新加坡、格魯吉亞自由貿易協定，以及大陸與香港、澳門「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）和「海峽兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）已完成降稅，將繼續實施協定稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，新年度對1,020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，一是保障人民健康，減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料、顯影劑等醫療用品進口關稅。

二是順應消費升級趨勢，以高品質供給滿足大陸民眾消費需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電的進口關稅。

三是加強資源供應能力，提升產業鏈供應鏈韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。四是促進先進製造業創新發展，加快產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子紙、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

另一方面，2023年1月1日起，大陸將根據產業發展和供需情況變化，在加入世界貿易組織（WTO）承諾範圍內，提高部分商品進出口關稅。

其中，對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收穫機等取消進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高品質發展，提高鋁和鋁合金出口關稅。2023年7月1日起，大陸還將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅。

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