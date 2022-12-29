陸元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%

隨著疫情防控政策進一步放寬，大陸跨省遊熱度急速走高。根據線上旅遊平台數據顯示，2023年度元旦期間大陸境內機票「量價齊升」，預訂量日增30％，票價亦較2022年度同期貴近三成。

綜合陸媒29日報導，大陸在線旅遊平台「去哪兒」數據顯示，12月19日以來，2023年度元旦期間出發的境內機票預訂量幾乎每日以30％的幅度增長；12月26日、27日的預訂量更按月大幅提升。元旦出行熱門目的地為成都、北京、三亞、上海、海口、重慶、昆明、深圳、廣州及西安。

另外，元旦期間境內機票單程均價高於上年同期。攜程平台數據顯示，截至12月27日，元旦期間境內單程機票均價為人民幣（下同）823元，較上年同期增長28％，比上周同期增長1％。

澎湃新聞報導，隨著近期防疫政策不斷優化調整，加上年底春運來臨，大陸民航市場進入復甦的快車道，包括中國東航、吉祥航空、金鵬航空等多家航司密集表示境內客運回暖，計劃加大運力投入。

報導稱，中國民航局12月14日下發「安全有序恢復航空運輸市場的工作方案」，對大陸航空運輸市場分階段恢復做出具體的引導時間表，首階段是即日至2023年1月6日，以2019年日均客運航班量的70％為基數進行恢復；第二階段是至2023年1月31日，以2019年日均客運航班量的88％為基數進行恢復；第三階段至2023年3月25日，行業處於穩定恢復期。

另據第三方民航數據APP「航班管家」數據顯示，12月27日全民航執行境內客運航班量6,139架次，恢復至2019年的52.3％。

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