香港取消入境核酸檢測 1/15前陸港通關

港特首宣布：香港計畫於1月15日前落實陸港通關

據大灣區之聲，香港特首李家超28日表示，目前計畫於1月15日前落實陸港「通關」。

李家超於24日自北京完成述職返回香港後表示，已獲大陸同意「逐步、有序、全面通關」，積極尋求獲得共識的方案，報請大陸審批，予以1月中之前落實。

李家超當時表示，港府將即時聯繫有關單位，包括大陸衛健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府，積極尋求獲得共識的方案。他目標是儘快達成共識，將雙方同意的方案予大陸審批，在1月中旬前落實。

在制訂整個通關過程中，李家超指出，要做到逐步、有序、全面。通關需求在初期預料會相當大，因為民眾都期望盡早過關探親團聚、招商、工務與旅遊，故必須要做到安全有序，展開通關的安排。

他表示，港府首先會與廣東省及深圳市政府考慮每日人數及通關口岸；其次要兼顧兩地疫情變化及風險管理，按措施優化制訂方案；第三，在滿足需求及安全有序的要求下，儘量取得最有利的平衡。港府將即時成立通關事務協調組，由港府政務司司長帶領全面推進工作，與大陸溝通協調後制訂方案。

香港取消所有入境核酸檢測 維持口罩令

香港特首李家超28日下午召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布29日起進一步優化防疫措施，包括取消疫苗通行證、取消所有入境強制核酸檢測，改為發出自行快測至第5天建議、取消所有社交距離措施包括1.5米距離、限聚令等，只維持口罩令。

此外，取消檢疫令及不再界定密切接觸者，密切接觸者將毋須再隔離，惟向確診者發出隔離令則繼續維持。

李家超指出，由於香港疫苗接種率高，有逾200萬人曾確診，足以建立防疫屏障，香港亦有足夠及有效抗疫醫物，加上醫護應對疫情豐富經驗及對病毒有更多認識，因此放寬相關防疫措施，目前防疫政策仍將聚焦防重症及防死亡，以保護一老一幼。

李家超呼籲，由於現時是流感高峰期，為免流感及新冠疫情的兩重夾擊，故有必要維持口罩令。

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