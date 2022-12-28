中國疫情海嘯式爆發 專家：恐催生新病毒株

中國放寬防疫後，疫情如海嘯式爆發，有預測認為中國大陸14億人口未來數月將有半數感染；專家表示，爆炸式的激增病例給予病毒變異機會，催生新病毒株的可能性正在「急劇升高」。

中國放寬防疫管控後，染疫人數大量增加，外媒披露，各地醫院急診室與火葬場窮於應付飆增的病患和染疫死亡人數。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）指出，中國目前病毒傳播的速度超越了COVID-19疫情爆發以來的任何時候與任何地區。他預測，不久之後，中國14億人口半數都將染疫。

再加上中國明年1月8日起解除入境隔離措施，有序恢復中國公民出境旅遊，不少國家憂心是否會引發新一輪疫情。

美國之音今天報導，美國聖路易斯華盛頓大學臨床流行病學中心主任艾里（Ziyad Al-Aly）同樣示警說，數週周之後就是中國農曆新年，照這樣下去，感染病例將進一步飆升。

艾里指出，每次有人感染，就可能是病毒發生變異的機會，因此中國當前爆炸式的病例增加無疑會提高出現新變異的可能性。

他說，「你知道,中國在這麽短的時間內出現的這麽多感染人數提高了出現新變異版本的機率。我們還沒有看到它（新病毒株），但這種可能性現在確實在急劇增加，只是因為感染人數在非常、非常短的時間內快速爆炸式增長。」

另一名專家、休士頓貝勒醫學院國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）也認為，病毒在中國大量未接種疫苗或疫苗接種不足的人群中不受控制地傳播可能會做到催生新病毒株，情況類似於2021年初印度未接種疫苗人群中Delta變種病毒的出現。

南非德班非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute in Durban）的病毒學家希卡（Alex Sigal）領導的一個小組發現，病原體可能會繼續變異，並且一種新的變異可能會導致比相對溫和的Omicron病毒株更嚴重的疾病和死亡，但這一研究尚未經過同行評審。

希卡表示，「我們的研究表明，在免疫受抑制的人身上，病毒更有可能會出現更具致病性的變異」。但這種變體是否真的會出現尚不清楚。

但也有專家持不同看法，香港病毒專家金冬雁說，即使出現新的變異毒株，毒力可能也不是那麽可怕，「一個新變種的毒性或危險性很可能不會那麽大」。

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