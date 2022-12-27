兩岸增班?邱垂正:若擴增航空公司可申請

大陸宣布明年1月8日起進一步放寬出入境規定，未來往返兩岸的航班是否增班備受關注。陸委會副主委邱垂正27日表示，當前陸方管控兩岸定期班機量能，未來若擴增，航空公司可申請增班。至於是否效法多國對大陸旅客實施入境管制，邱垂正回應，指揮中心正就此進行討論。

邱垂正27日出席公開活動，他談及陸方調整出入境措施時指出，現在既有的4個航點定期班機量能約有200班，但大陸基於防疫控管，目前只核准29班次，未來若有擴增機會，各航空公司基於實際運能增加，也可以申請相關班機，以服務台商回台過年。

邱垂正強調，政府持續關注大陸疫情鬆綁的影響，看看有無可能增加航班，「政府會持續給台商提供方便回台過年的路，我們全力以赴」。

由於大陸疫情嚴峻，韓國、義大利、印度等多國紛紛對來自大陸的旅客加強邊境防疫管制措施。邱垂正指出，目前指揮中心也在討論是否要強化對中國大陸旅客的管理，陸委會也會密注指揮中心對外訊息。

當被問及春節小三通時，邱垂正重申，金門馬祖防疫量能相當匱乏，承受不起大陸目前如此嚴峻的疫情，而且金馬兩地老人家特別多，「請台商朋友諒解」。他也強調，本次春節專案是整個小三通恢復客運復航的起點，政府會不斷做階段性的盤點，為下個階段的小三通的進一步調整做準備。

（中時新聞網 陳冠宇）

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