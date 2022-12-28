中國解封的藥命效應與雙面神藥布洛芬

12月7日，中國防疫關鍵的一天，當天中國政府在堅持了三年的新冠清零策略上來了個急轉彎，當局防疫政策方針從「清零」迅速轉向「放鬆」。12月26日深夜，中國國家衛健委宣布全面解封，將自2023年1月8日起取消入境後全員核酸檢測與隔離，在嚴格防疫的3年以來，出現最重大的政策轉變。 不管政策變與不變，對於大陸人民而言，短中期的未來情景，宛如置身電影《全面啟動》場景，站在隧道盡頭，心中卻充滿看不到光的無助感。

自2020年疫情爆發以來，大陸領導人習近平將政府的合法性押注在「新冠清零」上，實施大範圍封控、集中隔離等作法，惟目標是「清零」，卻引發11月底爆發的「人民戰爭－白紙革命」，民怨四起促使政策不得不轉變。

回顧2022年，全球各國各自面對不一樣的困境，而新冠肺炎（今已更名新冠感染）絕對是中國最難的考驗之一，今年以來中國防疫歷經春天的上海封城、夏天的疫情湧動、秋天的封控再起與冬天毅然決然地開放。

時值春天的3月，新冠肺炎應景如百花盛開，迫使原本信誓旦旦不封城的上海官方，無預警宣布近似「半封城」的二階段分區封控。上海市民戲稱，當地防疫由此前按街道、社區進行的網格化篩查，升級為劃江管控，猶如「九宮格」變成「鴛鴦鍋」。

中國美國商會（AmCham China）5月份發布調查，超過一半的在中美企有意推遲或減少投資，並下修2022年度營收預期，在當時的背景下，該商會主席華剛林（Colm Rafferty）更形容企業們「站在隧道盡頭卻看不到光」。

歷經春天的嚴密防疫，上海在炙熱的夏初，6月1日宣布解封，然而新冠病毒卻一刻都不讓人稍作喘息，疫情迅速在四川、廣東、河北、遼寧、貴州等地多點爆發。多方原本對修復經濟損失的期待換來落空，跨國企業對中國的信心也在這波疫情下遭遇伏擊。

秋天的決心與再封鎖，習近平在中共二十大強調堅持「動態清零」的決心不動搖。據BBC統計，3月～10月中國共有152個地級市遭到部分或全面封鎖，總計超過2.8億人口受影響，其中包括114個城市是在8～10月實施封鎖的。

冬天毅然決然地放寬，12月7日中國官方正式宣布開放，此前在中國爆發的白紙革命在境內各地遍地開花，令輿論將此歸結為中國的急轉彎背後的關鍵推手。

BBC中文網引述學者說法，直指中國開放不僅準備不足，而且時機極度糟糕，而這也更考驗中國當局能否來一場「機智的戰疫」。圖／美聯社

放鬆防疫之後

中國百姓的眾生相

然而，中國雷霆式解封開放的答案也迅速成為無關緊要的議題，隨著疫情在境內各地多點爆發，缺藥、搶藥、醫療崩潰、停工停產，甚至失業都成為中國人民的眾生相。

其實早在12月初中國宣布放鬆防疫前，新冠的野火便已在境內各地熊熊燃起，只是還沒掀牌。

11月富士康鄭州廠的「逃疫潮」記憶猶新，工廠內外被防疫撕裂成兩個世界，多個工廠實施封閉管理，員工害怕隔離而上演一場大逃亡的劇碼，目標是廠區外可能的「無毒世界」，而這得端看逃亡的目的地指向何處。

世界衛生組織（WHO）公衛緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）日前指出，就時間點而言，中國確診數爆炸成長與全境解封無關，因為早在放鬆防疫前，病例就已經開始激增，中國官員也示警北京淪陷，確診數正在迅速攀升。

解封後的中國會是什麼樣子？面對什麼樣的困境？

根據WHO說法，清零政策畫下句點，當局轉向放鬆防疫後，短短不到一個月馬上又宣布全境解封，政策無視現實情況的跳級再跳級，致使中國各地亂象頻生。

頂著攝氏零下幾度的低溫，各地醫療院所大排長龍，醫療體系不堪負荷陷入崩潰，發燒患者排隊半天也未必能見上醫生甚至醫療人員一面，相形之下，核酸檢測的人潮則溫和許多，與先前等待檢測的人龍形成鮮明對比。

今年5月「核酸採樣圈」政策創造的採樣員就業職缺，隨著官方政策主調轉為非必要不做核酸檢測後，原本供作核酸檢測的處所不是裁撤就是停用，採樣員也在這項政策落日後面臨失業，先前大規模投入核酸檢測相關布局的企業，也隨之緊縮生產。

8月7日，海南三亞啟動全員核酸檢測，採取科學管控措施，等待檢測的民眾大排長龍。圖／新華社 12月26日，120名救護人員將患者轉運至上海同濟醫院，急診救治數量近期明顯增加。圖／中新社 綜合媒體報導，北京多地藥房退燒感冒藥賣到斷貨，甚至香港、台灣也出現搶藥潮。圖／美聯社

因應醫療量能不足，自己的新冠只能自己醫，搶藥潮迅速在各地蔓延。綜合媒體報導，北京多地藥房退燒感冒藥賣到斷貨，且補貨困難，有錢買不到藥的情況下，香港也出現搶藥潮，台灣衛福部也證實退燒藥出現大量收購，並有意研擬限購令。

此外，中國工商業活動也受到重創，因為爆量確診致使工廠、物流人手變得吃緊，缺工造成產業鏈與生產鏈出現斷鏈，車用半導體大廠、日企瑞薩電子（Renesas）北京廠也受衝擊，因應廠內人力不足以應對產線運作，瑞薩近日因此停工數日。

當新冠肺炎變新冠感染

中國疫情如何發展？官方政策陸續出抬

衛健委26日深夜宣布全面解封，並宣布1月8日將新型冠狀病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。

翌日相關政策陸續出抬，包括五項配套文件，將加強對重症、危重症和死亡病例變化趨勢與分析，而短期內中小學仍可能線上教學。

人民日報引述國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，初期或有病例增加，繼而引發藥品供應不足、公眾恐慌等現象，將重心從防控感染轉到醫療救治。

號稱地表上最大人口移動的大陸春運將在2023年1月7日開始，為避免疫情快速傳播，大陸官方26日宣導企業和機構可依員工意願錯峰休假，學校可以錯峰開學。

中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山表示，預計明年上半年能恢復到疫情前生活狀態。但仍強調當前預防重心要從預防感染轉到預防重症，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵。

市場預期，中國將在未來1～2周迎來這波新冠海嘯的最高點，專家原本預測7月起至今年底，新冠確診報告總數將達147萬，不過隨著防疫全面放手，感染數早已超乎預期，中國的當務之急思考是如何安度這波大浪來襲。BBC中文網引述學者說法，直指中國開放不僅準備不足，而且時機極度糟糕，而這也更考驗中國當局能否來一場「機智的戰疫」。

聚焦中國防疫的痛點，除了在時間不佳、配套不足的情況下解封外，醫療崩潰、藥品醫材、快篩試劑也嚴重短缺，部分商家更趁機哄抬價格。對此，當局近來徵用了逾20家相關醫藥醫材廠產品，通過省市縣三級協同，加強藥品、口罩等防疫物資供應，透出官方出手穩供應的訊號。此外，日前也發布「關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書」，企解決哄抬價防疫物資價格的亂象。

針對非必要不核酸檢測的政策，在缺少監測數據之下，專家認為將不利當局決策，資源的有效分配成為潛在問題。

印度藥品出口促進委員會（Pharmexcil）主席Sahil Munjal22日表示，印度已準備增加對中國出口退燒藥品。圖／美聯社

疫情大爆發下仍有好消息？

世界藥房印度增加退燒藥輸中

中國疫情爆發，染疫人數以驚人速度飛升，超乎專家原本預期。據報導，目前中國平均每天至少需要4億片退燒藥布洛芬（Ibuprofen），然而作為布洛芬產能最高的國家，生產4億片的工作天需要40天，缺藥情景慘不忍睹，中國的藥荒顯然沒辦法自己解決。

據新浪財經引述路透報導，全球最大藥品製造國之一，印度藥品出口促進委員會（Pharmexcil）主席Sahil Munjal22日表示，印度已準備增加對中國出口退燒藥品。

Munjal表示，目前中國面臨退燒藥品大缺貨，製藥商正與市場面正就布洛芬（Ibuprofen）和乙醯胺酚（Paracetamol）進行報價程序。

印度外交部發言人Arindam Bagchi表示，正在持續關注中國疫情進展，並補充「做為世界藥房，我們一直在幫助其他國家。」

相較印度雪中送炭，歐洲的德國、法國則選擇雨天收傘，相繼祭出藥品限購令。

原因在於歐洲流感爆發，德法兩國也泥菩薩過江，單就德國計算就有近1,000萬人感染。德國電視一台稱，退燒藥、止痛藥、抗生素、抗癌藥甚至降壓藥和糖尿病藥紛紛出現缺口，不僅影響到小眾產品，也影響到許多常見藥物。德國聯邦藥品和醫療器械研究所（BfArm）目前將 313 種藥品列為供應瓶頸。

新冠神藥布洛芬

G2貿易戰 中國從未出手的殺手鐧

中國身為布洛芬生產大國本該不缺，如今卻轉向全球四處掃貨，令人玩味。事實上，布洛芬曾被喻為中美貿易戰中堪比「稀土」的武器，是中國始終未拿出手的殺手鐧。

據美國商務部數據，美國2018年進口的布洛芬有95％來自中國，並有80％的抗生素仰賴中國供應。

美中經濟與安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）常任委員Mike Wessel曾表示，中國是美國部分重要藥物的主要或潛在的唯一供應商，過度依賴中國恐成美國最大的痛點。

美國知名醫療作家吉布森（Rosemary Gibson）曾示警，美國依賴中國的程度，已經到了中國如果斷供，將連帶影響美國醫療體系的停止運作。

2020年，當時美國疫情高漲，新華社評論員曾在一篇文章中提及，若中國對輸美醫療產品進行戰略管控，美國社會恐被新冠病毒滅頂。

如今劇情反轉，大陸民眾搶購布洛芬的景況不時上演。大陸掀起退燒藥布洛芬的搶購潮，但根據製藥業報告，中國大陸的布洛芬年產量占全球1／3，位居世界第一，現在卻仍然有許多民眾拿不到藥。

布洛芬發明人史都華‧亞當斯（Stewart Adams）。圖／翻攝自National Inventors Hall of Fame

布洛芬之父3年前過世

救人卻沒因此賺進半毛錢

布洛芬被稱為新冠神藥，如今可以在正常生活中輕易取得，全賴發明人史都華亞當斯（Stewart Adams）授權，然而，亞當斯的口袋並沒有因為布洛芬賺進任何一毛錢。

據BBC報導，阿斯匹寧1897年問世，也是一款止痛藥，然而高劑量的使用曾導致患者出現過敏反應，出血、消化不良等副作用的風險也很高。綜合外媒報導，亞當斯於英國博姿（Boots UK）公司擔任藥劑師及生物工程師，並與夥伴合作發明止痛藥「布洛芬」。

很多發明都是在意外中誕生的，布洛芬也不意外，亞當斯一次宿醉，隔天有重要演講，情急之下只好服用約600毫克仍在試驗中的藥物－布洛芬的前身，效果意外卓著。這個發明讓Boots公司帶來大筆獲利，亞當斯則未因此賺進一毛錢。

布洛芬為亞當斯帶來的是諾丁漢大學榮譽科學博士學位，以及1987年英國女王親授大英帝國的勳章，亞當斯3年前於在諾丁漢與世長辭，享耆壽95歲 。