陸港拚2023年年中全面通關

大陸防疫大解封，香港積極推動與大陸進一步通關，繼香港特首李家超預告獲得大陸中央同意，將於1月中前實施後，香港的大陸全國人大常委譚耀宗表示，農曆新年前有望通關屬「最好消息」，並預計香港與大陸有望於2023年年中全面通關。

綜合港媒報導，陸港疫情持續，香港連續三天日增感染個案突破2萬例，26日略為回落至19,398例。

李家超於24日自北京完成述職返回香港後表示，已獲大陸中央同意「逐步、有序、全面通關」，積極尋求獲得共識的方案，報請中央審批，予以1月中之前落實。

譚耀宗26日於電台節目表示，目前陸港通關進度加速，較預期進展更快，農曆新年前陸港有望通關屬「最好消息」，對於雙邊是否有望於2023年下半年全面通關，則認為「應該可以」。

譚耀宗指出，須關注大陸如何放寬入境檢疫限制，及首階段的人數限額，不可能讓大批民眾湧入口岸或車站，並預計會增加關愛隊的「人文關懷」名額，讓年長、有醫療需要或家有急事人士申請，按情況審批。

香港政務司司長陳國基25日召開通關事務協調組第一次會議指出，會爭分奪秒雙軌並行籌備「通關」，已與廣東省和深圳市相關單位聯繫，盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案。

報導指出，首次會議主要探討將先開放哪些口岸，以及通關後香港醫療系統的承受能力等問題。此外，香港財政司司長陳茂波26日表示，香港政府各部門正全力以赴進行準備工作，目標是1月中可逐步與大陸通關。

通關規模方面，譚耀宗認為，因過去每天經港澳口岸出入境的人數達數以十萬計，本次開放可能會增加目前抽籤配額，但細節仍有待商議。