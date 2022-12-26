陸疫情惡化 蘋果斷鏈風險增

大陸防疫政策轉向後，確診數大幅增加，專家預估，該狀況將導致科技巨頭蘋果在供應鏈等許多環節廣受衝擊，第四季的業務與銷售成交恐怕黯淡。

英國金融時報報導，許多供應鏈與調研機構專家認為，蘋果的業務在大陸當前的疫情擴散局勢下岌岌可危，包括iPhone生產可能大幅受阻，後續產業鏈或許在經營與生產上無所適從。

iPhone主力組裝廠鴻海富士康鄭州廠此前已因疫情影響產能，報導指出，雖然富士康已將部分生產任務轉移至他廠，但目前進度仍無法滿足市場，瑞銀指出，美國消費者當前要等待iPhone Pro產品約23天時間。

隨著大陸防疫政策轉彎，市場預估蘋果將在大陸面對更多風險，各地方的工廠與供應鏈都預計出現長期的工人短缺狀況。追蹤諸多供應鏈的調研機構Resilinc表示，不僅是工廠產能端，後續包括物流、倉儲、運輸設施等多個環節，都會受到大陸疫情爆發的衝擊。服務業方面同樣如此，許多實體門市因缺工而縮短營業時間。

蘋果在11月初已先公告，鄭州組裝廠因素導致iPhone產能縮減。但在大陸調整防疫方針後，專家認為蘋果的預期恐需要進一步下修，Visible Alpha平台數據顯示，銀行分析師一致認為蘋果第四季收入將低於去年同期的1,239億美元，預計淨利潤年減逾8％，期間iPhone減產規模達500萬～1,500萬支，也將使蘋果連續14季銷售成長的趨勢告終。

諮詢機構Asymco表示，相較全球其他地區，大陸對iPhone的需求危機或更加嚴重，在當地免疫力較低、居家上班的消費電子需求期已過、全球經濟衰退趨勢下，大陸消費者2023年更可能避免大手筆的花費。

供應鏈諮詢機構State of Flux表示，大陸長期實施嚴苛防疫措施，如今才變更方針、各地方沒有疫情狀況下生產規則，恐讓企業與供應鏈成為無頭蒼蠅，每間工廠或許都有不同標準與措施。

大陸也持續調整措施，滿足企業生產以及經營需求。中辦、國辦26日發出通知，面對即將到來的元旦與春節等時期，要指導企業與機構結合工作需要和員工意願錯峰休假。學校方面，要錯峰放假開學，錯峰交通來應對運力狀況。交通方面則改良銜接與轉乘方案，加強對重點區域的客運與運力供給，重要線路服務不中斷。