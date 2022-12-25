最後一個利空！陸染疫飆高 台廠迎陣痛期

隨著大陸官方放寬防疫管制，科技廠商傳出大陸廠感染率狂飆，50％的感染率不算高，由於病毒減弱，多半為輕症，第一波感染的員工已經陸續復工。科技廠私下表示，拉貨動能回來之前，將有一波居隔確診潮，農曆年前將迎來高峰，被視為大陸全面解禁前的必經之痛。

■對產線衝擊沒有想像大

所幸電子供應鏈持續去庫存，終端需求疲弱之外，年底前需求不振，生產線稼動率處於低檔，因此確診率飆高對產線衝擊沒有想像中大，甚至因為第一季工作天數減少，有機會加速去庫存。

一家不願具名的LED廠表示，該公司在大陸共有2座生產工廠，截至上周為止，感染率已經高達10％，生產線還可以運作，預估這一周感染率將持續往上衝。且上周該廠商就已聽聞，當地有陸資企業感染率飆破50％，進而影響生產，並自估自家工廠本周就會達到40％至50％的感染率。

該廠指出，大陸對疫情的管控一下鬆開，雖然官方沒有說破，但是當地廠商耳語，官方有意讓感染率衝過80％，達成群體免疫的目的，現階段雖然輕症居多，但是感染率一經推算，還是令人驚心動魄。

另一家被動元件廠則表示，10％的感染率已經算很低，甚至認為不可能有這麼低的感染率。公司拒絕透露大陸廠感染的比率，不過強調，隨著病毒減弱，大多數感染的員工都是輕症，大家已經見怪不怪，在家休息幾天之後，第一波感染的員工已經陸續回到生產線上，預期，大陸未來一個月是確診高峰，預估農曆年後將會度過峰值往下走。

■未來1至2個月確診高峰

而某家重量級代工大廠則有心理準備，未來1至2個月都是確診高峰，狂飆的感染率是每個國家解封前都會面臨的陣痛期，而且病毒株症狀輕微，「就是走完這個必定的程序」，全世界都是如此，長痛不如短痛。因應急遽攀升的確診率，該大廠表示，給予感染員工帶薪休假隔離，自覺不舒服但沒有檢測者，也可以請假，以比較寬鬆的標準度過黎明前的黑暗。

■以最後一個利空解讀

中國大陸今年第二季啟動新一波封控，科技業界原本預期只是短期的影響，然而隨著封控時間從數天意外延長成數月，有LED廠來自大陸的訂單直接腰斬，受創程度遠超過俄烏戰爭，同時也埋下2022年科技廠商下修財測的地雷。法人對大陸疫情感染率攀升的看法與科技業界一致，以最後一個利空解讀，只要感染率跨過50％，可望迎來全面解禁。