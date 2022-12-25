衝破美制裁 華為、諾基亞簽技術授權協議

大陸華為公司和諾基亞公司最近達成協議，繼續向對方授權智慧手機和網路技術，這反映出儘管美國對華為進行了多年的制裁，但要在全球網路中剝離這家中國公司的技術領先地位仍面臨很大挑戰。

《華爾街日報》指出，華為和諾基亞（Nokia）宣佈一項專利許可協議，延長了一項有5年歷史的技術共享協議，它顯示華為的知識產權在全球網絡中仍然具有根深蒂固的地位，儘管美國的制裁已經在事實上將其拒於許多西方市場之外。

華為公司表示，儘管美國指責華為對其國家安全構成威脅，但對獲取華為下一代電信專利的興趣依然強勁。華為和諾基亞都沒有披露這項交易中的術細節，這些專利涵蓋了構建或連接無線網路所需的技術。

FX168財經指出，美國技術出口限制摧毀華為智慧手機業務，並限制其先進的通訊設備在發達市場的銷售，華為為此多方開拓新的市場和業務。它在首次宣佈計劃從2021年開始擴大其許可業務後，開始向全球最大的智慧手機品牌，包括蘋果公司和三星電子公司徵收專利使用費。

華為全球知識產權負責人樊志勇在聲明中表示，華為今年簽署20多項專利許可協議，涵蓋智慧手機、聯網汽車、網際網路和物聯網，僅汽車行業就與大約15家汽車製造商達成協議，使用華為的無線技術，其中包括奧迪、奔馳、寶馬、保時捷、雷諾、鈴木、蘭博基尼、速霸路和賓利等知名品牌。

報導說，知識產權合作是華為在歐洲等發達市場仍能取得重大進展的少數領域之一。

英國已經決定到2027年將這家中國公司從其5G網路中移除，歐盟一位高級官員上個月還敦促德國等國家停止使用高風險5G供應商，但沒有點名華為。

報導稱，華為的淨收入在2022年前3個季度下降40％，儘管它在研究上投入鉅資以保持其在5G網路領域的領先地位。華為目前仍是超高速寬帶技術專利的最大持有者，這項技術正迅速成為全球移動用戶的主流，它還通過向汽車製造商、煤礦和工業園區等非傳統客戶銷售人工智慧和無線通信設備來尋求其他收入來源。

據華為美國首席知識產權顧問史蒂文·蓋斯勒（Steven Geiszler）表示，作為公開披露的技術，華為的這些專利不受美國的限制。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：華為與諾基亞達成技術授權協議，儘管美國實施限制

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