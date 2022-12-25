特斯拉上海廠停產 官方未解釋原因

路透社等外媒報導，特斯拉上海廠於12月25日至明年1月1日暫停生產Model Y電動車。據報，幾乎所有工人都提前放假，但是特斯拉未對此解釋原因。

路透社引述特斯拉上海廠一份內部通知及兩位知情人士報導，特斯拉取消了上海廠的早班，並告訴幾乎所有工人提前放假。但是特斯拉並沒有對這一行動做任何解釋。

特斯拉上海廠於24日已提前一天暫時停產，代表至少在12月最後一個星期不會有新的電動車在特斯拉上海廠下線。

美國之音指出，本次停產行動恰逢動態清零防疫封控措施鬆綁之際，疫情正飆升而導致眾多人員染疫，給生產和經營活動帶來嚴重的衝擊。

路透社引述其中一位知情人士的話說，特斯拉上海廠的工人以及供應商中也有很多人受到這一波疫情的影響而染疫，這對工廠過去一個星期的運作造成很大的挑戰。

中國雖然是世界上最大的電動車市場，也是特斯拉電動車的第二大市場，但是中國電動車銷售已經出現回落與疲軟，特斯拉電動車的庫存也一直在增加。

知情人士對路透社說，特斯拉上海廠上星期一直專注生產用於出口的電動車。

根據路透社此前的報導，特斯拉計劃將12月的車輛生產指標削減30％，使其位於「兩萬輛出頭」。而特斯拉一份內部備忘錄也指出，「特斯拉12月最後三星期Model Y的目標產量是兩萬輛出頭，其中包括暫停生產的一週。」

（旺報 陳冠宇）