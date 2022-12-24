地緣緊張 陸企轉赴歐發行GDR

在中美關係惡化與國際地緣政治緊張下，2022年中企赴美上市家數大減，但在中國官方助推下，A股公司轉而前進歐洲市場募資。2022年12月份，就有多達22家A股公司赴歐發行GDR。市場人士預料，「中德通」啟動後，可望吸引更多中企發行GDR。

證券日報報導，過去赴美上市一直是中企的階段性夢想，但在中美關係轉冷下，前進歐洲募資成為中企最新選擇。2022年A股企業赴歐發行GDR腳步加快，12月截至21日，當月就有22家A股公司更新GDR專案狀態。其中，星源材質、杭可科技GDR發行並在瑞交所上市事宜，21日均獲中國證監會批覆。

報導指出，2022年2月11日中國政府發布「境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定」後，境內外資本市場互聯互通機制進一步拓展優化。境內方面，將深交所符合條件的上市公司納入；境外方面，發行上市地點拓展到瑞士、德國。

此後，先後有9家A股公司GDR成功在歐洲交易所發行上市，融資總規模達31.8億美元。從上市目的地來看，瑞士證券交易所是目前的主流，上述22家A股上市公司中，21家選定瑞交所，僅1家選定倫交所。

花旗銀行存托憑證業務中國區負責人徐科珍表示，有越來越多的A股發行人選擇以GDR形式在瑞交所做二次上市，主要有兩點考慮：一是瑞交所上市審核效率高、速度快，加上之前已經上市的專案對後續市場形成了良性示範效應；二是選擇GDR發行的A股公司，多數有全球化戰略布局以及對境外資金的需求。

市場人士認為，雖然GDR境外上市地點有英國、瑞士、德國三地可選，但2022年尚未有A股公司選擇赴德國發行GDR。