陸經濟重啟 橋水：恐加劇通膨風險

針對中國近日加快放寬防疫措施，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席首席投資總監Greg Jensen表示，中國經歷三年防疫封控後總算重開，但對歐美經濟恐怕不是好事，因為將加大通膨壓力，進而促使央行升息，對美國及歐洲經濟增長構成風險。

綜合港媒報導，中國放寬防疫與長期清零政策的影響，一直是華爾街的辯論焦點。包含高盛總裁John Waldron在內人士認為，對全球經濟成長來說，中國重新開放的道路可能崎嶇不平；摩根士丹利首席中國經濟學家Robin Xing等人則表示，歐美經濟有望受惠於中國需求回溫。

Jensen表示，中國封控讓這個全球第二大經濟體增長放緩，一直是世界其他地區的「福音」，因為在全球通膨之際，這一直是一股抗通膨的力量。

但在美國和歐洲進入經濟衰退前，中國的開放以及其對大宗商品價格的影響、在全球爭奪原物料，可能會使各國央行的兩難困境變得更糟。

Jensen指出，值得注意的是，中國沒有採取美國和歐洲政策制定者採取的那種資產負債表措施，因為中國中小企業的資產負債表比以前差得多。

Jensen並預測，由於美國聯準會（Fed）持續收緊政策，下一次美國經濟衰退時間將比以往更長。他說，「我們預估美國經濟衰退的持續時間會是正常情況的兩倍，因為Fed在很長一段時間內不會給予支持。好消息是金融體系的槓桿率還不錯，所以沒有出現像2008年那樣的連鎖反應，但相反地，可能需要幾年的時間來磨合，資產價格才會開始消化。」