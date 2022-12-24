明年經濟頭等大事 中財辦：拉抬信心

中共中央財經委員會辦公室副主任尹艷林24日表示，要對2023年大陸經濟的整體好轉充滿信心。他指出，推動經濟運行整體好轉，要把握重點方向，最重要的是要大力提振市場與民企信心，「這是2023年經濟工作的頭等大事」。

證券時報報導，尹艷林24日在北京出席中國財富管理50人論壇2022年會時做上述表示。他說，「眼下又到了一個信心比黃金貴重的時候」，中央經濟工作會議明確要求從改善社會心理預期，提振發展信心入手。

尹艷林表示，其中一項非常重要的任務就是確實落實「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。對此，要在提高國企核心競爭力同時，從制度和法律上落實對國企民企一視同仁、平等對待的要求，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟發展壯大。

另外，中國人民銀行貨幣政策委員王一鳴出席同場合時也表示，2023年隨著優化疫情防控措施積極效應逐步顯現，大陸經濟可望明顯回升。要緊抓當前改善預期，提振企業家與消費者信心，採取對增強市場信心有關鍵性作用的務實行動，讓過去3年積蓄的發展動力併發。

王一鳴指出，提振企業和企業家信心，要對症下藥，消除市場顧慮，讓企業和企業家吃定心丸，而最緊迫的是要調動民營企業和企業家的積極性。

例如，針對平台經濟增勢減弱問題，官方應當以實際行動來表明態度，在確實解決問題中回應市場關切。要趕快推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施，集中推出一批「綠燈」投資方案案例。

大陸前財政部副部長朱光耀則表示，要全面貫徹落實中央政治局會議確定的經濟工作指導方針，大陸經濟2023年一定能夠實現好轉，並迅速回到潛在經濟增長率，即5％～6％水準。