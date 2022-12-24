陸港通關 2023元月中落實

近兩年，香港持續爭取與大陸全面通關，終於在近期大陸政府放鬆防疫措施後獲得進展。香港特首李家超24日從北京述職返港後宣布，大陸同意有序、逐步通關，港府會積極與大陸相關部門聯繫，並成立「通關事務協調組」安排細節，目標在2023年1月中旬前落實。

綜合陸港媒體24日報導，大陸11月中旬逐步放鬆防疫，港府準備與其恢復通關的消息就甚囂塵上。尤其21日傳出大陸將從2023年1月3日起，將現行「5＋3」（即5天集中隔離及3天居家隔離）的入境隔離政策，改成「0＋3」後，意味陸港實現政策同步，兩地恢復全面通關的最大障礙已經掃除。

日前港媒還指出，陸港兩地最快可在農曆春節前實施通關，官方已選定的其中一個「吉日」為2023年1月9日，屆時會採用「0＋3」模式。

李家超24日下午表示，港府將即時聯繫有關單位，包括大陸衛健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府，積極尋求獲得共識的方案。他表示，目標是儘快達成共識，將雙方同意的方案予大陸審批，在1月中旬前落實。

在制訂整個通關過程中，李家超指出，要做到逐步、有序、全面。通關需求在初期預料會相當大，因為民眾都期望儘早過關探親團聚、招商、工務與旅遊，故必須要做到安全有序，展開通關的安排。

他表示，港府首先會與廣東省及深圳市政府考慮每日人數及通關口岸；其次要兼顧兩地疫情變化及風險管理，按措施優化制訂方案；第三，在滿足需求及安全有序的要求下，儘量取得最有利的平衡。港府將即時成立通關事務協調組，由港府政務司司長帶領全面推進工作，與大陸溝通協調後制訂方案。

不過，大陸在放鬆防疫後，疫情正火速蔓延。青島、東莞這兩個人口千萬級的城市，24日率先披露染疫規模情況。

青島衛健委預估，目前每日新增感染量為49萬至53萬人，24、25日兩天會在此基礎上以10％增速增加。東莞衛生健康局估算，當地的感染者正以每日25萬至30萬人的速度增長，且增速愈來愈快，帶病上班的醫護人員達2,528人，但真實狀況肯定更為嚴重。

對於通關後可能面臨大批來自大陸的民眾求診，香港醫院管理局行政總裁高拔陞表示，若出現此情況，也有計畫應對。