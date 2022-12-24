中概股2年內自美下市壓力大

近期中美針對中概股審計頻傳利多消息，未料在平安夜前夕，美國國會於美東時間23日通過一項立法修正案施壓中國，將在美股上市企業遵守審計監管的時間，從原本3年縮短為2年，此舉將讓中概企業面臨退市的時間壓力更大。

日前美國參議院剛要求通用、福特、特斯拉、豐田等八大車企審查旗下中國供應鏈的供應商，是否涉及新疆強迫勞動；隔日，美國總統拜登簽署2023年國防授權法，支持對台灣的軍事援助預算。由於美國國務卿布林肯即將在2023年1月或2月訪問中國，中美接下來互動再引外界關注。

綜合外媒24日報導，美國國會23日通過立法，如果美國監管機構無法全面檢查審計底稿，將加快包括中概股等從紐約證券交易所和那斯達克的除牌程序，從3年縮短為2年。白宮並表示，拜登將簽署法案。

報導稱，根據美國證券交易委員會（SEC）2020年公布的「外國公司問責法案」，若企業在美上市企業連續3年未能向美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）提交審計檢查所需報告，將被迫下市。但根據美國國會23日通過的立法，之後上市企業只要連續2年未能遵照美國審計監管要求，就會被下市。

在美方強力要求下，今年中美在中概股底稿審計方面的監管合作，不斷釋出積極訊號，PCAOB剛在12月中旬宣布首次取得對陸港兩地企業會計底稿的全面審計權限，有效緩解美中間的緊張局勢，並降低約200家中概股的退市風險。阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩（B站）等中概股股價也自10月底展開一波強勁反彈。

如今美國國會出招令氣氛又轉為緊繃，推動這項立法案的共和黨參議員John Kennedy強調，其一直努力爭取讓使用美國資本的外國企業承擔更多的責任，美國監管機構終於有權提醒中國，遵守規定不是可有可無的。PCAOB主席Erica Williams也透過聲明表示，該項立法案將幫助PCAOB加大對中國的施壓力道，同時保護市場投資人，未來仍將繼續向中方要求完全檢查權限。