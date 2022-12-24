陸31日公布12月官方製造業PMI 有望改善

大陸國家統計局預定12月31日公布12月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）。兩項數據在11月份都處於景氣分水嶺下方。機構分析，如果短期內疫情受控，12月製造業與非製造業PMI均有望改善。

受到全球主要央行陸續停止貨幣寬鬆、啟動升息，加上大陸本土疫情延燒影響，需求下滑，大陸製造業PMI自2022年以來多半處於景氣分水嶺下方，僅1月、2月、6月，以及9月位於擴張區間。11月製造業PMI繼續處於收縮區間，比10月低1.2至48，不僅低於市場預期，更創下七個月新低。

陸媒金融界報導，大陸信評機構東方金誠分析，11月PMI數據顯示，主要受到疫情波動影響，目前大陸經濟下滑壓力擴大，需要宏觀政策加碼穩增長。可以看到，近期官方推出金融16條措施穩房市、人行宣布全面降準，以及發改委要求政策性開發性金融工具支持的基礎建設項目，盡快形成更多實物工作量等措施都在陸續推出。

展望未來，東方金誠認為，接下來穩增長政策還有出力空間。如果短期內疫情得到有效控制，12月製造業PMI有望轉入低位反彈過程，非製造業PMI也將改善。整體來看，這波疫情對大陸第四季經濟運行的衝擊程度，將明顯低於第二季。

大陸券商中信證券指出，隨著大陸經濟年增率觸底回升，預計整體製造業有望在2023年第二季至第三季逐步走向復甦。該行建議關注產業順週期變化、陸產替代與數位化帶來的投資機會。