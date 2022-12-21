台商：大陸解封對經濟絕對是好事

中國大陸近期快速放鬆防疫管制，大陸台商表示，雖無可避免須面臨一波感染潮，但從經濟發展來看絕對是好事情，因為放鬆後，人流、物流、金流、商流都會恢復，經濟起色，訂單也會增加。不過在當前大爆發時，開源節流還是要做好。

台企聯總會長李政宏表示，目前是一個過渡期，經營難免受影響，但大家只要把心態調整好，相信會慢慢朝恢復正常生產生活的方向走，當前企業應該盡可能的開源節流。

珠海地球董事長葉飛呈表示，解封後一定有爆發期，這各國都發生過，但疫情經過三年，已經流感化，症狀都不嚴重，所以不可怕，而且也會提醒人民提升自我保護，所以相信爆發期不會長久。

葉飛呈說，過去因為封控，人流、物流、金流、商流都發生問題，整個商業活動不能正常開展，這影響是全面的。他認為，防治「流感」跟經濟，當然首重經濟，因為如果沒有商業活動，人民就沒有所得，防疫再好也沒有用。

葉飛呈表示，為什麼以前訂單會減少，是因為大陸有封控，原物料的獲取也會受到影響，所以供給與生產也會減少。放鬆管制之後，原料供給面就會增加，稼動率提高，產能也會提高，訂單就能接了。

葉飛呈認為，整個開放之後，包括船運、陸運，海關作業等都會正常，雖然要恢復到疫情前的水平還要一段時間，但是比封控時還要開放很多，這對企業的經營有正面幫助。

一名深圳台商表示，目前其工廠約有三分之一的員工染疫，雖然都不嚴重，但還是會影響生產。該名台商說，春節前訂單較多，所以即使陽性，只要無症狀，或症狀不嚴重，還是會請員工上班。

該名台商說，放鬆防疫對生產當然就方便，「對全世界都好，因為大陸是最大的生產國，全球離不開大陸，大陸也離不開全球，客人要來都方便」。