2023/1/3起 入境大陸0+3免隔離

歷經近三年嚴密防疫，大陸可望全面邊境解封。繼推出優化20條、「新十條」放寬防疫措施後，港媒21日披露，大陸自明年1月3日起，將不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，原本的「5+3」將優化為「0+3」，等同迎接全面開放。

全球關注的大陸疫情解封動態，21日迎來重磅消息。香港衛視當日報導，大陸政府自2023年1月3日起，境外人士入境後，將不再採取送往隔離設施隔離的措施，改優化為「0+3」的政策，即入境者只需3天家居監察。報導指出，現在入境大陸的隔離措施為「5+3」（即5天集中隔離及3天居家隔離），新政上路後，意謂著大陸明年將全面開放。

上周港媒曾披露，陸港兩地最快可於2023年1月上旬、農曆春節前實施通關，官方已選定的其中一個「吉日」為1月9日，屆時預期會採用「0+3」模式。

值得注意的是，香港在9月26日已縮短入境檢疫時間至「0+3」，而實施以來，疫情不僅未進一步惡化，同時有力提振香港市場的活力，大陸若在1月3日如期解封邊境，香港經驗應是其是重要的參考依據。

自2020年初疫情爆發後，大陸政府即實施嚴厲的動態清零政策，入境隔離措施採「14+7」，部分地方政府甚至還加碼至「14+7+7」。

嚴厲的封控措施，雖避免發生如其他國家的大量性命損失，卻也打擊民生與經濟發展，尤其今年第二季上海封城後，更重創外商在大陸長期經營的信心。

今年6月底，大陸政府將防控隔離由「14+7」調整為「7+3」，但整體措施依然偏嚴。10月中旬中共二十大會議閉幕後，官方在11月11日公布優化防疫管控20條措施，將「7+3」隔離措施再調整至「5+3」。12月7日再推出防疫「新十條」，此後中央與地方鬆綁防控的步調不斷加快。

港媒21日披露上述開放訊息前，大陸多地日前已有類似消息傳出。陸媒報導，成都、深圳、上海、天津等口岸城市，陸續傳出入境旅客在酒店集中隔離5天，即可自由離開，不須執行3天居家健康監測；也有人期間被通知集中隔離改為2天，即可在申請居家隔離後離去。

隨大陸邊境逐步解封，各界關注兩岸小三通的重啟日程。據了解，22日的行政院會議議程上，陸委會將陳報「金馬地區民眾春節交通專案」報告，政府屆時可能宣布重啟小三通。