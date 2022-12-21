陸鋼鐵航母續壯大 中國中鋼併入寶武鋼鐵

大陸政府為了提升產業整體實力與經營效率，近年加速推動國企整併，鋼鐵業是官方鎖定的重點行業。大陸國資委官網21日顯示，寶武鋼鐵與中國中鋼進行重組，中國中鋼從此併入寶武鋼鐵集團，這令大陸打造「鋼鐵航母」的計畫再邁出一步。

綜合陸媒報導，國資委官網21日公布，經報中國國務院批准，中國寶武鋼鐵集團有限公司與中國中鋼集團有限公司實施重組，中國中鋼集團整體劃入中國寶武鋼鐵集團後，不再作為國資委直接監管企業。寶武鋼鐵旗下A股上市的寶鋼股份21日收漲0.53％至人民幣（下同）5.69元，但今年累計下跌21.3％。

報導指出，近年在大陸官方推動鋼企整併過程中，寶武鋼鐵集團作為旗艦企業，扮演了最為重要的角色。2016年12月1日，由前寶鋼集團與武鋼集團聯合重組而來的中國寶武鋼鐵集團正式揭牌成立。

此後，寶武積極推進聯合重組、整合融合，迄今相繼重組了馬鋼集團、太鋼集團等企業。包括這次重組中國中鋼也是有跡可循，2020年10月，國資委決定由中國寶武對中國中鋼實施托管

透過不斷的整併，中國寶武鋼鐵的實力與國際影響力迅速提升，2020年中國寶武鋼產量達到1.15億噸，擊敗近20年裡排名世界第一的歐洲安賽樂米塔爾（ArcelorMittal S.A.），這是中國鋼企首次躍居榜首地位。2021年，中國寶武經營業績更創下史上最佳水準。

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