陸新冠口服藥搶不到 印度仿製藥賣到斷貨

隨著大陸新冠疫情快速擴散，一條有關代購新冠印度仿製藥被賣到一盒上千元人民幣的話題出現在微博熱搜榜上。陸媒引述海外藥品代購的網商表示，現貨已經賣完，需提前一周預定。目前正式進口的輝瑞新冠口服藥Paxlovid在大陸公開售價為2980元人民幣（合台幣13110元），但是非常搶手，沒有私人關係根本買不到。醫生提醒，非正規渠道購買藥品有風險，而且非高危人群無需使用新冠口服藥。

由於正式進口輝瑞新冠口服藥缺貨，價錢也高，許多網商動起腦筋販售印度出製造的仿製藥。據《中新網》報導，現在連印度仿製藥的訂單都已經排滿，現貨都已賣斷，如果有需要只能先交付定金，最快一周後能發貨，慢則要到下個月。

報導說，在電商平臺上輸入「印度新冠」、「新冠仿製藥」等字眼，可以很快找到這些代購的信息，但他們一般會要求添加微信好友，再告知具體的貨物信息和購買要求。仿製藥目前已經很難買到現貨，代購網商可以接受預定，印度直郵大約15-20天到國內。他還提出，每人只能限購2盒。

目前大陸網路代購所售的Paxlovid仿製藥包括兩種，分別是綠色包裝的Primovir和藍色包裝的Paxista，前者由印度公司Astrica生產，後者的生產廠家則為印度藥企Hetero的子公司Azista。現在綠色包裝的Primovir已經停產，只有藍色包裝的Paxista還在販售。一位代購業者介紹，大陸現貨每盒1600元（人民幣，下同），海外直郵每盒1200元，便宜400元。而Paxlovid在大陸醫保採購價是每盒2300元。

Paxlovid在大陸早已用於治療新冠病毒感染，主要在定點醫院，也需要醫生處方。值得注意的是，一些代購所售的仿製藥甚至不需要提供處方就能購買。對此，專業醫生提醒大家保持警惕，因為這些藥的真假難辨，也很難保證品質。目前大陸各大醫院、新冠收治定點醫院等醫療機構都備有一定量的抗新冠病毒藥物，供感染的高危人群使用。

報導說，法律界人士提醒，網路售賣的印度新冠仿製藥，目前在中國尚未獲批。在現行《中華人民共和國藥品管理法》下，雖對於國外已上市、國內未獲批的藥品不再被簡單地認定為假藥，但是經營者仍將面臨違法進口藥品的行政處罰。

報導還提到，截至目前為止，中共國家藥監局已批准2款新冠口服藥，分別是進口的Paxlovid和國產的阿茲夫定。其中輝瑞Paxlovid是在14日才與中國醫藥健康產業司簽訂協議，在中國大陸市場的進口和銷售。

文章來源：上千元的新冠印度仿製藥賣斷貨？小心！

（中時新聞網 盧伯華）

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