科法斯：動態清零抑制陸半導體產業發展

科法斯在最新一期「信用風險快訊」報告對半導體行業進行產業評估報告。

科法斯指出，短期來看，大陸「動態清零」政策將持續抑制大陸半導體產業且對全球半導體產業鏈造成干擾。儘管後者已有所緩解，但對汽車等一些行業的影響仍然揮之不去。

半導體具有重要戰略意義，因為從交通運輸到智慧手機，從醫療電子設備到汽車，各個行業都與之密切相關。簡而言之，半導體應用廣泛。科法斯表示，從2021年的資料顯示，電子元件約占內燃機汽車成本的40％，因此，汽車行業同電子行業一樣高度依賴晶片。

科法斯說，晶片廠商紛紛加入激烈的創新競賽，而大陸也加入了這場創新競賽，提出「中國製造」計畫，目標是到2025年成為全球高科技製造的領導者。根據SIA的資料，大陸約占全球半導體出口的9％。

縱觀全球，科法斯說，亞洲在半導體市場占據主導地位，前三大出口國（地區）分別是台灣（台積電）、美國和韓國。

然而半導體產業遇到三大風險，科法斯說，風險一：從短期來看，大陸的「動態清零」政策將持續抑制大陸半導體製造，並對全球半導體價值鏈造成一定干擾，儘管後者已有所緩解，但對汽車等一些行業仍有些影響。

風險二：全球半導體創新競賽是中美兩國貿易爭端的核心。中美貿易爭端始於川普時期，當時針對「中國製造2025」戰略採取了一系列保護主義措施。如今中美兩國的緊張關係仍在持續，去年10月，拜登政府決定遏制大陸獲得先進計算晶片、開發維護超級電腦和製造先進半導體。此舉對美國和大陸半導體市場的中期影響仍有待觀察。

風險三：從中長期來看，科法斯表示，能源危機加之全球經濟前景黯淡，半導體價格和銷量雙雙下滑反映出全球半導體供需都在下降。隨著美國「晶片法案」和其他措施的推出，引發了半導體供應過剩以及行業需求與供應鏈能力失調的問題，將領先經濟體之間半導體製造技術競爭。