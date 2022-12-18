專家：陸明年GDP年增至少6％ 8％不離譜

中共中央經濟工作會議16日閉幕後，大陸多位專家學者熱議明年大陸經濟情勢，普遍認為「擴大內需」將成為2023年經濟增長的主要動能。北京大學國家發展研究院院長姚洋樂觀表示，明年大陸GDP年增率至少可達6％，甚至有望「稍微過熱」。

北京近兩日有多個重量級經濟論壇舉行，對明年政策建言百花齊放。新浪財經報導，市場普遍認為大陸今年GDP年增率約為3％左右、遠低於年初訂下的5.5％目標，對此北京大學國家發展研究院院長姚洋在第七屆國家發展論壇上表示，「只要做到穩中求進，有希望把今年失去的兩個百分點再追回來，明年GDP年增率至少可達到6％，就算到8％也不會很離譜」。

他樂觀表示，只是要注意明年經濟可能會「稍微過熱」，或有些微通貨膨脹壓力，但不必對此過分調控。

還有更多學者提出擴大內需的重要性。中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民18日在「財經年會2023」上強調，今年經濟低於預期目標主要來自總體需求不足，其中又以消費和房地產下滑造成的兩大缺口最為嚴重。他認為，2023年最重要的任務就是擴大消費擺在優先位置。

他指出，除了擴大居民消費、支持住房改善消費以外，還要支持綠色消費、服務消費、養老服務等新消費。消費需有經濟實力，建議中央和地方政府和企業合作，繼續向特定居民發放補貼和消費券。另外，朱民還建議應加快戶籍改革，讓更多鄉鎮民眾獲得城市戶口，就能帶動城市購房等其他消費。

大陸人口問題專家、社會科學院前副院長蔡昉在「財經年會2023」上也提出相同看法，認為消費已成為制約經濟增長的主要因素，必須透過形成新的中等收入群體，方能大幅擴大消費內需。

他解釋，目前戶籍人口城鎮化率和常駐人口城鎮化率之間差18個百分點，兩者只要縮小一個百分點，就代表800多萬的勞動力。增長勞動力供給不僅可改善資源重新配置的效率，同時形成新的中等收入群體，對擴大消費自然有所助益。