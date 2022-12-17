中國經濟增長內生動力強勁

在中美貿易摩擦與俄烏衝突背景下，中國需要在後疫情時代需要尋找新的經濟增長來源。11月份的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國經濟在進一步走弱。受疫情影響，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱這三重壓力都在加大。經濟在疫情干擾下，不確定性持續上升，服務業繼續走弱。不過，目前防疫和房地產利多政策近期頻發，後續預期有望回穩，經濟有望扭轉目前下行趨勢。

隨著房地產投資增速下行，中國經濟增長模式亟需發生轉變，這一點已成為市場共識。中國依靠什麼來拉動經濟增長、經濟增長的推手是什麼？事實上，中國社會消費品零售相當於美國96％，是全球第二大消費市場，疊加考慮占全球30％以上的基礎設施投資需求，中國擁有全世界最大的內需市場。在房地產投資增速下滑背景下，可以透過增加政府與居民消費來拉動經濟增長。

從近期來看，中國政治經濟體制決定了經濟發展需要發揮政府引導作用，政府引導一個作用就是保持政策的連續一慣性，維護經濟發展環境。中國正採取多項穩增長措施，為經濟發展提供支撐，包括金融、財政在內的多項政策陸續推出，對助企紓困、穩就業，以及進一步穩外貿、穩外資都發揮積極的作用，可看到穩增長措施的效果正在逐步顯現。

從長遠來看，中國經濟的增長動能和長期向好的趨勢沒有改變，包括超大規模的國內市場、不斷提升的科技創新能力、完整的產業體系、持續擴大的財富管理需求等，這些增長動能將繼續支持中國經濟的高品質發展。

此外，中國有全球最大的中產階級群體，對高品質生活的追求是促進消費的根源。中國有14億人口，4億中產階級，2021年中國人均GDP 1.25萬美元，本身有巨大的內需市場。中國堅持市場對外開放，創造全球最大需求市場，促進消費拉動經濟增長，加上製造業投資將替代房地產，成為新的信貸推手，能夠拉動經濟增長。

中國經濟新增長的一個重要推手是做好已有產業，新能源汽車是中國目前具備產業鏈優勢的行業。2021年中國銷售汽車大約2,628萬輛，其中新能源汽車銷售352萬輛，占整體汽車銷量13％。2022年以來新能源車銷售占乘用車銷售比例大約25％，且這一比例有不斷上升趨勢。

未來新能源、自動駕駛汽車將成為新的汽車消費主流，這是新能源技術、自動駕駛技術、人工智慧AR／VR顯示儀技術逐漸成熟後消費升級的結果。

中國進入高品質發展階段，但面臨人口老齡化，勞動力投入嚴重不足，由於各個經濟主體負債率比較高，過度刺激顯然可能導致金融風險增加。因此促進各種要素流動，加強競爭，實現要素合理配置則是未來中國高品質發展階段的新經濟增長點。

雖然目前中國經濟仍面臨多方壓力，但經濟預期明顯改善，估值仍在低位。伴隨價值股估值修復，後續市場風格將更加均衡。後續我們依然對市場相對樂觀，認為結構性行情仍可期。

與此同時，綠色發展、區域經濟一體化、大灣區建設、資本市場開放、製造業升級等國家發展戰略，也將繼續為海外企業和投資者創造業務增長的機遇。

總結來講，中國的經濟增長結構正在發生變化，這一點需要引起關注。複雜度高的產業將是中國轉型方向，替代房地產成為中國經濟新的引擎，製造加上消費將可能成為中國未來經濟增長主要線索，或許我們正身處中國經濟轉型週期當中。

（文／滙豐中國A股匯聚基金 左思軒）