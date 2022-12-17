專家：今冬陸疫情感染率10％～30％

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友17日表示，在防疫措施鬆綁與疫情擴散下，今年冬季大陸疫情將呈現「一峰三波」情況，將持續約三個月左右，估計感染率為10％～30％。

綜合陸媒報導，今年底大陸政府陸續推出優化疫情防控20條、「新十條」後，顯示官方防控政策已從堅持近三年的「動態清零」，調整為與病毒共存，但鬆綁也讓疫情迅速在廣州、北京、重慶等地擴散。譬如，北京朝陽區商務局17日表示，近期訂單量驟增、運力不足，呼籲暫時不用上班的民眾加入外賣騎手的行列。

對此，吳尊友17日出席財經週刊年會時表示，大陸今年冬季的疫情，可能出現「一峰三波」。12月中旬至2023年1月中旬將是首波疫情，以城市為主；第二波為農曆春節的人員流動，會在明年1月下旬到2月中旬；第三波是2月下旬到3月中旬，為春節後內陸員工返工潮。這三波疫情將構成今冬的新冠流行高峰，持續約3個月左右，估計感染率10％～30％。

對於外界質疑大陸政府選擇在年底推出放寬防控的「新十條」，至使疫情快速蔓延。吳尊友表示，「新十條」推出時間是三年來全球每周報告死亡數最低的一個時間點，也是疫情三年歷史上連續幾周每周報告病例死亡數低於1萬。