陸今年GDP總量 估破120兆人民幣

為2023年大陸經濟政策定調的中共中央經濟工作會議16日剛落幕，中共中央財經委員會辦公室（簡稱中財辦）副主任韓文秀17日表示，預計今年經濟總量將超過人民幣（下同）120兆元，2023年經濟可望總體回升。他並指出，防範與化解房地產市場風險仍是重中之重。

另據華爾街日報援引知情人士報導，為在防疫政策鬆綁下促進經濟穩定成長，大陸發改委主任何立峰正在主持起草一份2023年實現經濟增速逾5％的計畫。

綜合陸媒報導，「2022-2023中國經濟年會」17日在北京登場，中財辦、中國人民銀行、財政部等多位財經官員出席，為2023年大陸經濟政策點明方向。韓文秀表示，今年大陸經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成，一些面向未來的結構性指標有突出表現，預計2022年大陸經濟總量超過120兆元。

韓文秀強調，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐。他指出，2023年世界經濟增速可能會明顯下滑，而大陸經濟有望總體回升，從而形成一個獨立的向上運行的軌跡。

在嚴防疫情奏效與2020年經濟成長基數較低下，2021年大陸GDP總量為114.4兆元，年增8.1％。但今年上半年受上海封城影響，下半年疫情多地散發打亂生產與消費節奏下，外界普遍看淡全年大陸GDP成長為3％～4％，甚至是3％以下，這與年初官方設定的5.5％左右的目標相差頗大。

另外，韓文秀表示，防範化解房地產市場風險仍是明年大陸經濟工作的重中之重，要扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，提供足夠流動性，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質大型房企的風險。

同樣出席該會議的人行副行長劉國強則表示，對金融風險必須保持高度警覺，「金融穩定法」2023年有望推出，為守住不發生系統性金融風險的底線發揮重要作用。貨幣政策上「總量要夠，結構要準」，包括更好的滿足實體經濟的需要，以及保持金融市場流動性合理充裕。持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基礎設施等重點領域和薄弱環節的支持力度，繼續落實一連串結構性貨幣政策。