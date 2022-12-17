大陸專家:今冬疫情或一峰三波 持續3個月

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，大陸冬季的新冠疫情，可能出現「一峰三波」，12月中至明年1月中旬將是第一波疫情，以城市為主，逐漸會上升起來。其後春節前的人員流動，會在1月下旬到2月中旬，造成第二波疫情上升。第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工。

他指這三波疫情將構成冬季的新冠流行峰，持續約3個月左右，估計感染率為10％至30％。

吳尊友強調，三年來，大陸新冠防控政策不斷優化，決策是科學的、正確的、符合中國實際的。爭取了三年的寶貴時間，迎來了新冠病毒致病性減弱、人群疫苗接種率提高，為優化防控措施創造了機會，規避了數百萬人的死亡。今冬疫情嚴峻，希望大家繼續做好自我防護。

針對大陸出現一些醫療資源擠兌，退燒藥難買，是大家反應過度還是藥品準備不充分，吳尊友回應表示，疫情來得太快、太兇猛，短時間出現大量感染者，藥品跟進方面總體來說是可以的。實際上，對於絕大多數人來說，感染後以休息為主，藥物只是輔助，無需囤積藥物。

吳尊友又指，放寬防控的「新十條」推出時間，是三年來全球每周報告死亡數最低的一個時點，也是三年歷史上連續幾周每周報告病例死亡數低於1萬。

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