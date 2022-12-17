11月人民幣全球支付占比 Swift 22日公布

環球銀行金融電信協會（SWIFT）將於22日公布11月全球支付貨幣排名。SWIFT於一個月前公布的10月數據顯示，人民幣支付占比為2.13％，儘管仍維持全球第五大活躍貨幣的地位，但降低至一年來低點，未來走向獲關注。

自俄烏戰爭爆發以來，以美國為首的西方國家重拳制裁俄羅斯，使人民幣在全球支付占比一路上行。路透引述莫斯科交易所數據指出，人民幣目前占莫斯科外匯市場份額約40％～45％，較年初不到1％的規模相差甚遠。據統計，10月人民幣與盧布的交易量較2月份增長80倍。

綜合陸媒報導，儘管人民幣在SWIFT支付占比下滑，但在部分國家仍廣受歡迎，盛寶銀行7日公布報告指出，為繞道透過美元結算石油，中國、印度、俄羅斯、伊朗、歐洲及中東等多國已採取行動。其中，以人民幣計價的原油期貨上市四年多來，成交量表現強勁。

上期所數據顯示，今年前10個月，以人民幣計價的原油期貨合約累計成交金額為30兆元，年增幅達30倍。境外投資者對人民幣原油期貨興趣陡升，有望帶動人民幣發揮定價功能。

另一方面，南華早報引述國際清算銀行（BIS）總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）9日談及支付系統時表示，由於人民幣目前是全球第五大最常用的支付貨幣，因此中國的清算與結算服務系統人民幣跨境支付系統（CIPS）在全球支付體系中，與SWIFT發揮重要的補充作用。

近一年人民幣全球支付占比情況

時間 占比（％） 2021年10月 1.85 11月 2.14 12月 2.7 2022年1月 3.2 2月 2.23 3月 2.2 4月 2.14 5月 2.15 6月 2.17 7月 2.2 8月 2.31 9月 2.44 10月 2.13

資料來源：環球銀行金融電信協會 製表：楊晴安