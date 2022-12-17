11月人民幣全球支付占比 Swift 22日公布
環球銀行金融電信協會（SWIFT）將於22日公布11月全球支付貨幣排名。SWIFT於一個月前公布的10月數據顯示，人民幣支付占比為2.13％，儘管仍維持全球第五大活躍貨幣的地位，但降低至一年來低點，未來走向獲關注。
自俄烏戰爭爆發以來，以美國為首的西方國家重拳制裁俄羅斯，使人民幣在全球支付占比一路上行。路透引述莫斯科交易所數據指出，人民幣目前占莫斯科外匯市場份額約40％～45％，較年初不到1％的規模相差甚遠。據統計，10月人民幣與盧布的交易量較2月份增長80倍。
綜合陸媒報導，儘管人民幣在SWIFT支付占比下滑，但在部分國家仍廣受歡迎，盛寶銀行7日公布報告指出，為繞道透過美元結算石油，中國、印度、俄羅斯、伊朗、歐洲及中東等多國已採取行動。其中，以人民幣計價的原油期貨上市四年多來，成交量表現強勁。
上期所數據顯示，今年前10個月，以人民幣計價的原油期貨合約累計成交金額為30兆元，年增幅達30倍。境外投資者對人民幣原油期貨興趣陡升，有望帶動人民幣發揮定價功能。
另一方面，南華早報引述國際清算銀行（BIS）總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）9日談及支付系統時表示，由於人民幣目前是全球第五大最常用的支付貨幣，因此中國的清算與結算服務系統人民幣跨境支付系統（CIPS）在全球支付體系中，與SWIFT發揮重要的補充作用。
近一年人民幣全球支付占比情況
|時間
|占比（％）
|2021年10月
|1.85
|11月
|2.14
|12月
|2.7
|2022年1月
|3.2
|2月
|2.23
|3月
|2.2
|4月
|2.14
|5月
|2.15
|6月
|2.17
|7月
|2.2
|8月
|2.31
|9月
|2.44
|10月
|2.13
資料來源：環球銀行金融電信協會 製表：楊晴安