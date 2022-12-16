陸擬砸1兆人民幣扶持半導體 中芯曝1真相

美國拉攏日本、荷蘭盟國封殺大陸半導體產業，荷廠艾司摩爾（ASML）可能禁止出口部分成熟製程設備給大陸，衝擊當地14奈米製程。路透披露，北京當局也不甘示弱，打算斥資逾1兆人民幣（約台幣4.4兆元），透過補助和稅額扣抵的方式，採購大陸自產晶片設備，扶植本土半導體產業。據21世紀經濟報導，大陸晶圓代工巨頭中芯回應稱，「沒有收到具體文件通知，我們一直有國家補貼的。」

此前，外媒傳出，大陸官方擬投資總規模1430億美元（約台幣4.4兆元），扶持大陸晶片企業，主要用於鼓勵大陸企業購買本土半導體設備，提供20%採購成本補貼。該計畫將持續5年，通過補貼和稅收減免等形式，最快有望在明（2023）年第1季上路。

一旦消息成真，晶圓代工業者受惠最大，採購本土設備將獲得補貼而降低成本，中芯國際、華虹半導體近期受投資人青睞；再者，鼓勵購買本土設備，相關本土設備廠商也跟著沾光。

先前半導體扶持政策的消息已傳聞多次，目前來看，並未獲得官方證實。證券時報報導，多位業內人士指出，沒有聽說這項消息，質疑可能是市場炒作。

中芯國際針對上述傳聞回應稱，「公司沒有收到具體的文件通知，我們一直有國家補貼的。」；芯源微也回覆，「一直是傳聞，我們沒有接到相關信息，不太確定這個消息的真偽。」

美媒日前報導，荷蘭可能在下月頒布相關措施，半導體設備大廠艾司摩爾，可能會禁止部分成熟製程設備出口給中國，衝擊當地14奈米製程。

（中時新聞網 吳美觀）

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