陸本土+2,249 不再公布無症狀感染人數

大陸國家衛健委14日在官網指出，目前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從14日起不再公布無症狀感染者數據。13日本土確診人數新增2,249例，廣東占最多（1,044例），其次是北京（476例）。

綜合港媒報導，大陸國務院副總理孫春蘭13日在北京考察防疫工作時強調，要把重心從防控感染轉到醫療救治。當地新增感染者處於快速增長期，但絕大多數為無症狀感染者和輕症，目前醫院有50名重症危重症，多數有慢性病。孫春蘭指出，當務之急是確保群眾就醫用藥，所有發燒門診都增加診室和醫務力量。

中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟稍早表示，防治重心應轉向「防重症、降死亡」。李蘭娟又指，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染不是疾病，無症狀感染者也不是病人。

陸取消11月國民經濟運行情況記者會 改網路公布

大陸國家統計局14日公告，根據工作安排，取消原定於15日上午10時舉行的11月份國民經濟運行情況記者會，改為網路公布。

中新社報導，根據大陸國家統計局公布的日程表顯示，15日上午10時，將在官網公布11月份國民經濟運行情況新聞稿、規模以上工業生產月度報告、固定資產投資（不含農戶）月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、能源生產情況月度報告。同時公布工業生產、固定資產投資、社會消費品零售領域的解讀稿。

另一方面，外媒13日報導，由於北京的新冠病例激增，原先計畫於15日召開的中共中央經濟工作會議將延期舉行，但未知延至何時。每年12月召開的中共中央經濟工作會議向來備受市場關注，會中將制訂來年的政策目標與重點發展方向。