台怠惰處理陸新註冊程序 經部：已提早協助

媒體報導，日本早知新註冊的程序，我國政府卻對未積極協助業者處理新程序。對此，經濟部貿易局13日澄清，在中國公布此一新制草案時，經濟部即徵詢食品相關公會意見，再與其他WTO會員在相關委員會提出意見，但中國仍執意執行該規定。同時，政府跨部會也陸續協助我國業者，透過食藥署食安平台提交註冊申請及進行補件，更委託具食品專業背景之機構進行業者實地查核及輔導，積極協助輸中食品企業遞件達三千多件。

經濟部強調，這案明顯為中國對台灣不公平貿易、歧視性待遇的做法，國內應團結對外，而不是反而指責受害者為何不配合無理要求。各項事實都很清楚，例如，其他國家的申請期限是到2023年6月30日，只有台灣的期限是今年6月30日，也就是說，所謂台灣應變晚於其他國家的說法並不正確，事實上是台灣比其他國家的期限更早。

此外，其他國家都可以用網路申請，中國卻技術性使台灣只能以紙本申請。同時，在紙本申請時，填報項目包括「原料/配料名稱」、「該原料/配料在產品中占比」，更引起部分食品業者擔心配方秘密洩漏的問題。

經濟部指出，中方雖於去年4月公告規定，但於10月才週知各國執行作法，我國食藥署透過兩岸協議食安平台接獲中方通知後，行政部門立即以設立專區、專線、專人等方式，協助個別業者遞件達三千多件。經濟部也舉辦說明會使業者瞭解註冊程序，並蒐集糖餅麵公會、罐頭公會、保健食品公會等相關公協會、食品加工及進出口業者意見。

另，為協助業者分散市場，經濟部國際貿易局推動臺灣食品全球GO計畫，協助我食品業者於歐、美、亞等17國市場通路銷售，截至12月10日止，計協助1,696家次廠商，為我商爭取新臺幣17.5億元商機。

台食品註冊受阻 國台辦：時間足夠處理

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，陸方2021年4月已發布相關規定，至今年8月底前有充足時間處理食品註冊訊息不規範問題。以此指責陸方製造貿易障礙是「政治操弄」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室傍晚以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。

朱鳳蓮說，陸方2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施，適用於所有國家和地區向中國大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理。

她提到，相關規定「於法有據、公開透明，符合國際規則和通行作法，充分考慮了貿易便利化原則」。有關主管部門並根據世貿組織（WTO）有關規則進行了通報，並於2021年10月向台方通報了有關事項和要求。

朱鳳蓮又說，根據上述規定要求，陸方對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門「及時予以審核」，對符合要求的申請「及時予以註冊」，對不符合要求的申請「亦逐一告知具體原因」，並將相關企業補交註冊訊息的期限，由2022年6月30日延長至8月31日。

她強調，已按要求更新註冊訊息並審核通過的（台灣）企業「一直對大陸保持正常出口」。而從2021年4月至2022年8月，「有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題也並不難解決」。

朱鳳蓮宣稱，「民進黨當局」持續「惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄」。不但不採取有效措施協助有關企業，反而將大陸正常的食品安全監管措施「汙衊為貿易障礙、歧視待遇」，充分暴露其「漠視島內業者的利益、謀求一黨政治私利的本質」。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停一批台灣產品輸入。衛生福利部次長王必勝10日表示，中方對進口貨品做註冊管理合理，但是世界上其他地方的截止日期都是明年6月30日，唯有台灣硬是被提早一年；且中方對於註冊不合格的理由從未說明，也讓有意願補件的廠商很難有正確的方向。

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