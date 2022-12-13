上海不再要求「掃碼」 深圳也撤健康碼

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布優化防控措施，除了特殊場所外，13日零時起不再掃「場所碼」、不再查「隨申碼」；深圳即日起，旅客搭乘公共交通不再查驗健康碼。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布持續優化調整疫情防控的相關措施，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等特殊場所外，其餘場所不再要求查驗「隨申碼」等健康碼、不再要求掃「場所碼」。

新制由13日零時起實施，另也有留下但書，重要機關、大型企業及一些特定場所可依據需要，自行確定健康碼查驗等防控措施。

深圳市公共交通管理局12日宣布，即日起，旅客搭乘常規公交、巡遊計程車、網約計程車、道路客運車輛和進入汽車客運站、公交場站，不再查驗健康碼，「請各位乘客全程佩戴好口罩，加強個人衛生健康防護，做好健康第一責任人」。

打著「防疫」名義，中國推出多款大數據追蹤工具，完整蒐集民眾姓名、證件號碼、電話、行蹤等個人資料，要求民眾進入超市、地鐵等公共場所時，必須掃「場所碼」，留下到訪訊息。

健康碼在各個城市有不同名字，在上海市稱作「隨申碼」、在北京市叫做「健康寶」，利用顏色區別、佐證持有人健康狀況，綠碼代表健康、沒有風險。官方推出多款大數據追蹤工具，強調用於防疫，卻也有濫用個資、侵犯隱私等疑慮。

伴隨嚴苛防疫措施大力鬆綁，這些大數據追蹤工具也相繼宣布不再需要查驗，或是下架。用於追蹤、掌握個人到訪城市的「通信行程卡」已率先在13日零時下線，短訊、網頁、微信小程式、支付寶小程式、APP等查詢管道也同步下架。