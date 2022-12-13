陸鬆防疫感染黑數多 資源調度分配成難題

中國鬆綁COVID-19防疫措施，提倡「非必要不核酸檢測」，這將使感染人數評估變得困難，專家指出，少了監測數據也是少了決策參考依據，資源將難有效調度分配。

國務院聯防聯控機制綜合組推出「新10條」，提倡非必要不執行核酸檢測，不少人透過快篩驗出染疫，不過快篩陽性目前不被列入官方統計資料，感染人數統計恐有大量黑數，實際染疫人數遠超過通報人數，將不利於資源調度分配規劃。

第一財經報導，2013年諾貝爾化學獎得主、計算生物學領域專家李維特（Michael Levitt）受訪表示，獲取每日實際感染人數對於精準預測感染發展路徑很重要。

南開大學公共衛生和健康研究院教授黃森忠指出，目前對於感染峰值預測的數學模型奠基於原有疫情防控措施，排除了醫療擠兌情形，由於情勢改變，模型參數必須加以調整。

黃森忠說，原先模型預測，國內7月1日起到年底，累計染疫報告人數將達147萬人；隨著疫情防控全面放開，實際感染人數將遠遠超過原本預計。

黃森忠認為，借鏡香港經驗，一個社區的大致感染情況主要可透過兩個途徑了解，一種是自測快篩後，陽性者向社區上報，雖然恐有漏報情況，倘若檢測量很大，仍有參考意義；另一種是監測當地污水，這有賴於監測技術，不是所有地方都能實現。

一名匿名公共衛生專家說，在一些歐美國家，雖然後期核酸檢測量大幅減少，但是他們有一套較為完善的自測陽性病例上報系統，各國可結合實際可操作性去制定病例上報方案。