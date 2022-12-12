名店出包!海底撈、老四川、撈王農藥超標

為維護民眾食用火鍋料產品衛生安全，台北市衛生局今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市等處55件產品，其中5件品質不符規定，包含撈王、海底撈及老四川巴蜀麻辣燙等知名火鍋店蔬菜農藥殘留量都不合格。衛生局現已開罰業者，並要求下架違規商品。

衛生局本次抽驗55件產品，包含15件蔬菜、9件鴨血、31件火鍋料加工製品（豆製品、貢丸、魚肉煉製品、米血糕、蒟蒻），檢驗上述項目的食品添加物（如防腐劑12項、殺菌劑、漂白劑、著色劑等）、動物性成分、農藥殘留等。

根據衛生局提供的火鍋料抽驗查核結果不符規定名冊，撈王（英屬開曼群島商撈王餐飲國際股份有限公司台灣分公司信義營業處）青江菜被驗出殺蟲劑芬普尼0.046ppm、芬普尼代謝物0.011ppm（標準：0.001ppm）、殺蟲劑百利普芬0.73ppm（標準：0.01ppm），該產品來源是彰化縣陳姓業者。

海底撈火鍋京站店白蘿蔔則驗出殺蟲劑芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.001ppm，產品來源是彰化縣吳姓業者；老四川巴蜀麻辣燙（人杰老四川餐飲管理顧問有限公司台北南京東分公司）芫荽驗出殺草劑草脫淨0.02ppm（標準：不得檢出），來源是雲林縣卓姓業者。

衛生局指出，上述業者蔬菜檢出農藥殘留不符「農藥殘留容許量標準」，已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，唯有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題，呼籲農友栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令。

販售業者販售的蔬果，則應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

（ 中時 蔡佩珈）

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