陸缺藥連鎖效應？香港現退燒藥搶購潮

香港近日有人搶購退燒感冒藥，據報導，這可能與中國大陸缺藥有關。

根據星島日報今天的報導，在北京當局大幅放寬防疫措施後，北京等多地藥房的退燒感冒藥賣斷貨，甚至醫院也缺，鄰里只能互相幫忙，甚至求助外地親朋買藥後寄到北京。

報導引述北京多名市民說，近日北京正經歷一波大感染潮，各藥房的退燒感冒藥被一掃而空，甚至體溫計也賣完；不少藥房組建預售群，新藥到貨後即時被搶光。

上週三，中國國家衛健委在新聞發布會上曾提示民眾，沒有必要囤積和搶購藥物，無論是藥品銷售網點，還是醫療機構，藥物是充足的。

但報導引述北京市民批評說，「請問說好的藥物在哪裏？既然政策要落地，為甚麼藥物和抗原全部沒準備好，給黑市黃牛留下炒作空間？一個個文件只管下發，文字說得都挺好聽，落實呢？讓我們無數人為之驕傲的中國抗疫，最後竟然要如此草草收場，挺痛心的。」

在大陸多個地方缺藥之下，香港近日卻出現搶購退燒感冒藥潮。

綜合本地媒體的報導，不少港人購買退燒感冒藥，有人更大手掃貨，估計是寄給大陸親友作不時之需。

星島日報在報導中引述港九藥房商會副理事長張德榮說，目前本地藥房普遍出現退燒感冒藥缺貨情況，或只餘少量藥物。

針對這股藥物搶購潮，香港醫務衛生局局長盧寵茂昨天表示，衛生署和政府會確保這些藥物的供應，特別是在公營醫療系統，各醫院也有足夠存量。

他勸告市民不需要過度反應，不要購買太多藥物，造成擠兌現象。

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