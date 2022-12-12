防疫任務結束 陸「行程碼」13日正式下線

中國信息通信研究院12日通過微信公眾號發布公告稱，為深入貫徹進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據大陸國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，13日0時起正式下線「通信行程卡」服務。通信行程卡簡訊、網頁、微信小程式、支付寶小程式、APP等查詢管道將同步下線。

綜合陸媒報導，通信大數據行程卡是由中國信息通信研究院聯合中國電信、中國移動、中國聯通三家基礎電信企業利用手機「信令數據」，通過使用者手機所處的基站位置獲取，即時查詢本人前7天到過的所有地市訊息，旨在助力群眾安全出行，支持疫情防控。

2020年2月13日起，三大運營商提供的簡訊查詢行程服務已覆蓋2億多用戶；2020年3月6日起，通信大數據行程卡上線了境外到訪地的查詢功能；2021年1月8日起，不再對包含中高風險區域的地市名稱標記為紅色，變更為在城市名稱後括弧備註包含中高風險區域，備註僅作為出行提示，不關聯健康狀況。

2021年3月30日，大陸國家政務服務平台「防疫健康碼」整合「通信大數據行程卡」相關資訊，可在健康碼中顯示使用者，是否去過中高風險地區等行程資訊；同年9月，國家政務服務平台把健康碼和行程碼整合「一頁可查」，打開支付寶的健康碼同時能看到行程碼。這意味著健康碼、行程碼在全國全面實現一頁通行式的「二碼合一」。

2022年6月29日，取消「星號」標記；2022年7月8日，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由14天調整為7天。

（ 中時 朱紹聖）

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