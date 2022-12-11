陸重要經濟數據15日公布 估續疲弱下行

大陸12月15日將公布11月份工業、消費、固定資產投資等重要經濟數據。儘管11月中旬大陸政府公布優化疫情防控的20條措施，宣告防疫鬆綁，但地方政府執行步調不一，防控仍然嚴格，加上大陸本土確診病例不斷飆高，月底時甚至突破4萬例。因此市場普遍預料，11月相關經濟數據仍將延續10月份的下行趨勢。

根據市場預測，大陸11月全國規模以上工業增加值為年增3.7％，10月份為年增5％，比9月份回落1.3個百分點，顯示工業生產依舊受到疫情干擾疲弱。

與消費相關的社會消費品零售總額，預計11月為年減3.9％，比10月份的年減0.5％進一步擴大，主要是由於11月多地疫情散發嚴重，重要城市如廣州、鄭州、重慶等均淪為重災區，地方政府多限制民眾出行消費，以減少染疫風險

另外，大陸今年前11個月固定資產投資預測為年增5.6％，前10個月為年增5.8％，但預期基礎建設投資可望提升。11月城鎮失業率方面，市場預測為年增5.6％，10月份為5.5％，顯示年底前大陸就業形勢依然嚴峻。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，近期大陸本土疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，居民收入增長放緩、消費能力趨弱、消費預期保守。但隨著防控措施進一步改善，加上官方促消費政策發力，消費有望逐步恢復。後續政策應重點針對需求端和預期問題，做到充足發力、精準發力。

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，先前疫情防控對大陸經濟的不利影響仍在持續，同時房市泡沫在經濟低迷和貨幣環境收緊下，對經濟的不利影響也逐漸呈現，使得大陸經濟偏弱的同時，風險壓力上升。

大陸1年來經濟數據年增率

時間 工業增加值（％） 消費（％） *投資（％） 2021.10 3.5 4.9 6.1 2021.11 3.8 3.9 5.2 2021.12 4.3 1.7 4.9 2022.1-2 7.5 6.7 12.2 2022.3 5.0 -3.5 9.3 2022.4 -2.9 -11.1 6.8 2022.5 0.7 -6.7 6.2 2022.6 3.9 3.1 6.1 2022.7 3.8 2.7 5.7 2022.8 4.2 5.4 5.8 2022.9 6.3 2.5 5.9 2022.10 5.0 -0.5 5.8

資料來源：大陸國家統計局 製表：賴瑩綺 ＊註：投資年增率為全年累積