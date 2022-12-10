政策寬鬆訊號浮現 中國股市長線看俏

中國10月份經濟數據持續緩和，受到官方嚴格防疫管控與房地產產業疲弱的拖累，消費與生產活動雙雙轉弱；製造業活動經過短暫回溫後，10月份亦呈萎縮態勢。

隨著中國政府未如市場預期推出經濟刺激政策，中國股市10月份再度下滑。股市波動近期加劇的原因在於，美國再度祭出出口禁令，限制銷售高階半導體晶片、晶片製造設備與超級電腦到中國，以期制衡中國的高科技野心，導致半導體設備廠股價下滑。

在中國經濟延遲重啟的背景下，酒類銷售不振，連帶擠壓相關類股股價，而市場傳出政府可能對官員祭出限酒令，亦是股價走跌原因。再者，中共二十大落幕後，中國政府嚴格清零政策似乎出現鬆動跡象，但實際政策鬆綁仍有待時間觀察，市場在多空訊息影響下，靜待後續情勢發展。

不過，從幾個方面來看，中國股市的後市表現值得關注。第一，中國通膨相對和緩（如右表），較無緊縮貨幣政策的壓力，因此中國人民銀行也相對偏鴿。人行日前便宣布12月5日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放出人民幣5,000億元的長期資金，同時這也是今年第二次降準，市場解讀這可望是貨幣政策延續寬鬆的訊號。

第二，房市出現回穩跡象。中國政府陸續推出房市穩定政策，如下修房貸利率與取消買房限制等，使得30個大城市單日房屋銷售數字開始走揚。近期在地產與政府投資相對和緩的背景下，消費成長可望帶動景氣復甦，進一步推動經濟成長。

第三，從股市評價面來看，聯博預估，滬深300指數未來12個月本益比為11.1倍，已來到近年的低點，值得留意。而中國相對悲觀的市場情緒，也提供了後續反彈的機會。

聯博預計，中國政府將維持目前政策，亦即採取某種程度的清零措施、打擊房地產炒作、暫緩經濟刺激力道。而中國未來的經濟成長步調將更加謹慎，藉此達成政府的政策目標如「共同富裕」、能源安全與科技自主化。

儘管中國股市過去一年大幅修正，但持續蘊藏充沛的投資機會。聯博預期，中國2023年經濟成長率將從今年的3.3％升至5.5％。在景氣溫和復甦之下，也可望為中國股市反彈增添動能。

儘管如此，聯博認為，未來十年的投資機會將不同於過去，焦點不再是鎖定年報酬率達十位數的高成長股，而應該進行由下而上的研究，發掘個別投資機會，布局獲利穩健、評價具吸引力的個股。考量中國政府聚焦於綠能與科技安全，企業營運若能與這類政策重點接軌，將可從中受惠。

（文／聯博集團中國股票投資組合經理 John Lin）