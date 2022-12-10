陸首架自研C919民航機 拚明年載客

由大陸自行研發、全球首架陸產C919大型客機，9日上午正式交付予中國東方航空，並於稍後由上海浦東機場起飛，前往上海虹橋機場完成交付，最快可望於2023年春季投入商業載客營運。這也象徵全球長年被美系波音和歐系空巴所壟斷的窄體客機市場，將迎來新競爭者的挑戰。

綜合陸媒報導，東方航空作為大型客機C919全球首家用戶，2021年3月與中國商飛在上海正式簽署C919大型客機購機合同，首批引進5架飛機，成為全球第一家營運C919大型客機的航空公司。

報導稱，C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智財權的大型噴氣式民用飛機，座級158至168座，航程4,075至5,555公里。2015年完成總裝下線，2017年成功首飛，今年9月獲得中國民航局頒發型號合格證。

中國東航董祕汪健透露，作為C919大型客機的首發用戶，東航預計2023年上半年在完成民航局有關規章要求後，投入商業營運，其餘訂單將結合供應商的生產和交付計畫，預計在明後年完成交付。

除了東航，在剛剛結束的珠海航展上，中國商飛還與國銀金租、工銀金租、建信金租等七家飛機租賃公司簽署總共330架陸產飛機的確認訂單協定，其中包括300架C919飛機和30架用於海外營運的ARJ21飛機。

根據中國商飛最新發表的「中國商飛公司市場預測年報（2022～2041）」指出，未來20年大陸航空市場將接收噴射客機9,284架，其中支線客機958架，單通道客機6,288架，雙通道客機2,038架。