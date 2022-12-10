陸暫停進口金門高粱、台啤

大陸繼日前暫停進口台灣水產品後，9日晚間再轉向針對酒類和飲料產品，包括具代表性的金門高粱、台灣啤酒、黑松沙士及蘋果西打全數遭殃，大陸海關總署官網顯示狀態皆已改為「暫停進口」，涉及台灣年出口金額超過3.3億美元。

對此，台酒10日證實，台啤12月份出口大陸金額約新台幣130萬元訂單，已遭全數暫停出口，台酒將會積極了解並爭取相關權益。

目前大陸海關總署官網顯示，「港澳台地區生產企業註冊資訊」處登記的28項「蒸餾酒及其配製酒」中，共有11項狀態顯示為「暫停進口」，涵蓋金門酒廠、台虎精釀、金車和台灣菸酒等知名大廠。

值得注意的是，相關產品項目的註冊有效日期皆尚未截止。但「飲料及冷凍飲品」登記的354項中，有123項顯示「暫停進口」，波及業者包括黑松、維他露、統一、京都念慈菴等。

自今年6月以來，陸方數度叫停石斑魚、冰鮮白帶魚和柑橘類水果等我農漁產品進口。8日更大動作將原訂於2023年5月或2024年3月到期、共890項的台灣水產品暫停進口，僅剩屏東味一食品一項顯示「有效」。

大陸國台辦9日晚間表示，部分台灣輸入食品企業註冊訊息不完整，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，這是正常的食品安全監管措施，台灣食品企業應儘快提供符合要求的企業註冊訊息。

行政院發言人羅秉成10日則表示，衛福部、經濟部、財政部及農委會等相關部會已積極輔導業者進行註冊申請，協助個別業者提交註冊申請及進行補件，更委託具食品專業背景的機構進行業者實地查核及輔導。