李克強會國際金融機構巨頭 處理多國債務問題

中國國務院總理李克強9日與世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）等國際金融機構巨頭，舉行「1+6」圓桌對話會。會議聚焦斯里蘭卡等國的債務問題，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會後表示，與中方對此進行「富有成效的交流」。

綜合外媒10日報導，本次會議於安徽省黃山市舉行，出席單位包括IMF、世銀、世界貿易組織（WTO）、國際勞工組織、經合組織和金融穩定委員會等官員，中方則有中國人民銀行、財政部、中國進出口銀行和中國國家開發銀行等官員與會。

李克強表示，當前世界經濟形勢錯綜複雜，各方要加強宏觀政策協調，把握好防通膨穩增長平衡。維護多邊主義，支持自由貿易、公平貿易，保障全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。中方堅定支持國際經濟機構更好發揮推動相互開放的平台作用。

喬治艾娃會後表示，鑑於當前全球金融條件緊繃，其他國家也面臨日益嚴重的債務困擾，對於IMF一再呼籲加快處理尚比亞和斯里蘭卡等國債務問題，她藉由本次會議與中國官員進行「富有成效的交流」。目前，尚比亞正在努力推動在2023年第一季完成該國債務重組。

另外，馬爾帕斯在會議中表示，中國立場的改變對於債務問題能否取得迅速進展至關重要。他還指出，需要中國政府透明披露與他國的貸款合約，還應取消不披露和不重組條款，以及公開抵押品和托管等安排。

報導指出，在斯里蘭卡爆發債務危機以來，中國的「一帶一路」倡議被美歐國家視為開發中國家的「債務陷阱」。面對部分國家的龐大債務問題，中美等國和其他二十國集團（G20）主要經濟體於2020年底建立債務處理共同架構，但是推動成效不彰。

美國財長葉倫（Janet Yellen）今年10月曾經劍指中國，指稱許多國家在疫情蔓延期間增加借貸，但越來越多國家已無力償還。葉倫批評，中國就是推動債務重組協議的主要障礙，其作為相關國家的最大債權人，卻沒有積極參與解決問題。